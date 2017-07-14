В Подмосковье ловили зубров, сбежавших из заповедника

Красногорск, , 17:44 — REGNUM Сбежавшие из Приокско-Террасного заповедника 12 зубров обнаружены, и теперь их пытаются вернуть обратно на охраняемую территорию, сообщили ИА REGNUM в заповеднике.

«Зубры живы-здоровы, с ними ничего не произошло. Главная проблема, что это малыши, 3−4-летние телята, поэтому загнать их обратно довольно сложно. Но все беглецы обнаружены, находятся под постоянным контролем сотрудников заповедника, которые очень аккуратно, чтобы не спугнуть, постепенно подталкивают их обратно на нашу территорию», — заявили сотрудники заповедника.

Несмотря на то, что беглецы считаются «малышами», весят они уже по 500 кг. Контролировать их, особенно в лесу, сложно. Поэтому процесс «возвращения» проходит в несколько этапов. Сначала зубров пытаются вернуть на тропу, по которой они ушли из заповедника. Как сообщили в заказнике, сделать это почти удалось. Только затем животных будут медленно «поддавливать» в направлении заповедника.

Зубры сбежали через двадцатиметровый проем в заборе, который образовался в результате падения крупных сосен, поваленных сильными порывами ветра.

«Обнаружив факт исчезновения зубров, мы обратились в местную администрацию, где нам сразу же помогли. Глава Серпуховского района Александр Шестун даже привлёк к поиску беглецов местную легкомоторную авиацию. Власти и сейчас оказывают нам существенную помощь», — заявили в заповеднике.

Напомним, зубры сбежали из Приокско-Террасного заповедника 12 июля. Зверей искали два дня. Их удалось обнаружить только вечером 13 июля. Однако вскоре их опять потеряли. Сотрудники заповедника объясняли повторную пропажу тем, что животные забрались в густую чащу, где контролировать их очень сложно. Однако сегодня, 14 июля, зверей удалось обнаружить вновь. Служащие заповедника уверяют, что на этот раз они их не упустят и вернут на охраняемую территорию.