Саратовские школьники начнут изучать «Основы финансовой грамотности»

Саратов, , 17:39 — REGNUM Школы Саратовской области включены в список пилотных образовательных учреждений, где в новом учебном году будут преподаваться «Основы финансовой грамотности», разработанные Банком России. Как сообщили ИА REGNUM в Саратовском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, планируется, что в ближайшие годы финграмотность появится в программах образовательных учреждений на всех уровнях — от детских садов до вузов.

В регионе в число первых образовательных учреждений, попавших в программу — средняя школа №24 в Энгельсе, №12 в ЗАТО Шиханы, средняя школа в селах Балтай, Царевщина, Садовка.

«Изучать предмет предполагается по разработанному Банком России учебно-методическому комплекту «Основы финансовой грамотности», — пояснили в ведомстве. — В дорожной карте образовательных мероприятий предусмотрена, в том числе разработка предложений по внесению элементов финансовой грамотности в ЕГЭ, однако это произойдет не ранее 2019−2020 годов. Для повышения мотивации как учащихся, так и преподавателей предполагаются профессиональные конкурсы и тематические олимпиады».

«Повышение уровня финансовой грамотности граждан является одной из приоритетных задач Банка России. От этого во многом зависит их благосостояние, — прокомментировала заместитель управляющего Отделением Саратовского Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Сурменева. — Очень важно начинать обучать азам правильного финансового поведения как можно раньше. Нашему будущему поколению полезно получить знания и навыки в этой области не в рамках разовых акций, а на постоянной основе — с юного возраста».

Сурменева отметила, что принять участие в пилотном преподавании основ финансовой грамотности может любая школа. Для этого педагоги должны пройти соответствующее обучение. При активном содействии Банка России в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки России запущена программа подготовки тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по финансовой грамотности. Программа идет уже больше года. Все прошедшие ее специалисты получают удостоверения о повышении квалификации. Сейчас в России это более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году между Банком России и Министерством образования и науки Российской Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения, а в начале 2017 года — дорожной карты мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций.

На сегодняшний день пилотное преподавание финансовой грамотности проходит в большинстве регионов нашей страны. К концу 2017 года планируется расширить число пилотных участников до 500 школ во всех субъектах Российской Федерации.