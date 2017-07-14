В Петербурге изберут меру пресечения сыну известного актера

Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает ходатайства следователя об избрании мер пресечения в виде залога в 500 тысяч рублей в отношении троих лиц, задержанных по подозрению в незаконной банковской деятельности — «обналичке» в интересах юридических лиц.

Среди задержанных — продюсер Владимир Смолкин — сын замечательного петербургского актера Бориса Смолкина, получившего всеобщую известность по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня».

Перед судом предстанут и двое предполагаемых подельников Владимира Смолкина — Денис Солдатов и Эдуард Заболонков. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года неустановленные лица незаконно осуществляли банковскую деятельность — кассовое обслуживание юридических лиц по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 миллионов рублей. Денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, перечислялись на подконтрольные счета физических лиц по фиктивным основаниям. После чего злоумышленники осуществляли снятие денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств.12 июля сотрудниками УФСБ России, полиции и Росгвардии было проведено около 26 обысков, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для следствия. В этот же день по подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин, 1965, 1974 и 1983 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается.