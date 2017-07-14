В Луганске на Аллее воинской славы похоронили ещё одного защитника Донбасса

Луганск, , 17:26 — REGNUM Церемония перезахоронения защитника Донбасса, погибшего в феврале 2015 года под Дебальцево, состоялась сегодня, 14 июля. Он похоронен на Аллее воинской славы «Воинам Донбасса» Кировского кладбища Луганска. Об этом сообщает ЛИЦ.

Останки участника Дебальцевской операции Владимира Рудникова были обнаружены в ходе поисковых работ, проводимых в рамках проекта «Не забудем, не простим!».

«В результате этих поисковых работ были обнаружены восемь могил неизвестных солдат на Кировском кладбище Луганска, и одна могила была именная — Рудникова Владимира. Сегодня мы перезахораниваем его на Аллее славы», — пояснил руководитель проекта «Не забудем, не простим!» Андрей Гребенюк.

Официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко отметил, что «мы провожаем в последний путь нашего защитника, нашего доблестного воина, нашего брата, который героически погиб при освобождении своей родной земли от коричневой чумы, которая в 21-м веке подняла свою голов».

«Сейчас война не закончена, и, к сожалению, военнослужащие Народной милиции до сих пор гибнут. Наша задача и задача офицеров управления сделать так, чтобы эта Аллея славы не пополнялась, чтобы наши солдаты не гибли, и мы все-таки мирным путем достигли нашей победы», — добавил он.

Панихиду по всем погибшим в результате боевых действий в Донбассе отслужил настоятель храма при одной из больниц Луганска протоиерей Сергий.

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