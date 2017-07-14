Ловца покемонов Соколовского включили в список террористов

Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) внесла в список экстремистов и действующих террористов уральского блогера Руслана Соколовского, который был осуждён и получил условный срок по делу «о ловле покемонов» в храме. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил журналистам адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.

«Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы», — рассказал адвокат Бушмаков.

Эта информация уже появилась на сайте Росфинмониторинга. Там Соколовский действительно значится в списке российских граждан, причастных к террористической деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловский областной суд смягчил приговор Соколовскому с трех с половиной лет условного заключения до двух лет и трех месяцев.

Апелляционная инстанция исключила обвинение в незаконном хранении спецсредств — «шпионской» авторучки с видеокамерой.

При этом защита Соколовского планирует оспорить законность самой уголовной статьи за оскорбление чувств верующих.

Напомним, в августе 2016 года Соколовский опубликовал на своём канале в YouTube видеозапись, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Видеоролик сопровождается нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. В конце видеозаписи Соколовский высмеивает основы христианства.