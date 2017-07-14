Оренбуржье простилось с офицером, погибшим в Сирии

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 16:39 — REGNUM В городе Соль-Илецке Оренбургской области 14 июля состоялась церемония прощания с капитаном Николаем Афанасовым, трагически погибшим в Сирии. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, члены правительства области, исполняющий обязанности военного комиссара Оренбуржья Андрей Буданов, заместитель командующего округом генерал-лейтенант Александр Романчук, начальник штаба 49-й общевойсковой армии генерал-майор Николай Носулев, заместитель командира 205 гвардейской мотострелковой бригады полковник Алексей Бочаров, а также офицеры, служившие вместе с капитаном Афанасовым приехали на родину героя, чтобы отдать дань памяти офицеру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Церемония прощания прошла в ДК «Дзержинский», в зале у гроба был выставлен почетный караул.

«Трудно выразить всю боль и скорбь в связи с постигшим нас горем. Всё Оренбуржье скорбит сегодня о Николае Афанасове. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого сына — настоящего гражданина своей страны, отважного, мужественного воина. Защищать свою землю, свою семью — это удел настоящих и сильных духом мужчин, истинных патриотов Отечества. Такими были наши земляки: Герой России старший лейтенант Александр Прохоренко, сержант Игорь Завидный, капитан Николай Афанасов. Сыновья Николая могут гордиться своим отцом. Вечная память герою!» — сказал на митинге глава региона Юрий Берг.

«Уже в должности начальника штаба мотострелкового батальона Николай Афанасов, как один из лучших специалистов военного дела, обучал сирийских военнослужащих. Сегодня мы прощаемся с нашим боевым товарищем, павшим от рук террористов вдали от своей Родины. Выполняя задачу там, он боролся на дальних рубежах за спокойствие и мирную жизнь. Все военнослужащие 205 гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа скорбят и прощаются с капитаном Афанасовым. Николай будет жить в своих трех сыновьях. И я уверен, что они вырастут настоящими патриотами своей страны, будут достойны памяти своего отца. Вечная память герою, павшему в борьбе с международным терроризмом», — произнес слова прощания заместитель командующего округом генерал-лейтенант Александр Романчук.

«Сегодня мы прощаемся с Николаем Афанасовым — соль-илечанином, патриотом России, офицером, отдавшим свою жизнь ради мира, ради того, чтобы защитить землю от международного терроризма. Для нас он навсегда останется образцом верности присяге и самоотверженности. Николай Афанасов до конца исполнил свой воинский долг. Гражданский долг каждого из нас — никогда не забыть этого! Мы будем бережно хранить память — память об офицере, о патриоте», — сказал глава Соль-Илецкого городского округа Алексей Кузьмин.

«Мы помним его честным, добрым, умным, отзывчивым, порядочным другом. И запомним таким навсегда», — отметила директор школы №2 Светлана Шестакова.

Николая Афанасова провожали в последний путь с воинскими почестями. Траурную процессию сопровождали часовые почетного караула, военный оркестр, военнослужащие. Залпы оружейного салюта завершили церемонию отдания воинских почестей капитану Афанасову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Соль-Илецкого городского округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Афанасов погиб 10 июля 2017 года в провинции Хамапри, где проводил обучение личного состава подразделений сирийских правительственных войск, в результате внезапного минометного обстрела со стороны террористов. Он получил множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Добавим, Николай Афанасов родился 9 апреля 1984 года. В 2001 году окончил школу №2 Соль-Илецка. В 2002 году был призван на военную службу военным комиссариатом Соль-Илецкого района Оренбургской области. В 2008 он окончил Московское общевойсковое командное училище. С 2008 по 2013 годы проходил службу в Чечне, участник боевых действий. С 2013 года проходил службу в Буйнакске в должности начальника штаба мотострелкового батальона. В семье Николая и Ирины Афанасовых подрастают трое сыновей.

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