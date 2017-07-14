Ловец покемонов Соколовский внесён в список экстремистов

Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM Уральский ловец покемонов Руслан Соколовский включён в список экстремистов и террористов. Об этом заявил его адвокат Алексей Бушмаков.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Соколовский действительно значится в списке, размещённом на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Все его банковские счета заблокированы», — заявил адвокат.

Напомним, блогер был осуждён к условному лишению свободы. 11 мая ему дали три с половиной года условно с трёхлетним испытательным сроком. В начале июля областной суд снизил срок до двух лет и трёх месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге изменили приговор «ловцу покемонов»