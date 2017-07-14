Сорок часов по реке: на Ямале запускается самый длинный речной маршрут

Салехард, , 16:23 — REGNUM На Ямале запускается один из самых длинных водных маршрутов протяженностью 715 километров. Рейс «Салехард — Новый Порт — Антипаюта» совершит первый рейс 16 июля 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Теплоход «Механик Калашников» отчалит от речного вокзала в Салехарде в 18:30 (16:30 мск). Через 22 часа теплоход прибудет в Новый Порт, общее время в пути до Антипаюты составляет около 40 часов в зависимости от погодных условий. Маршрут обслуживает компания АО «Северречфлот».

За навигацию теплоход «Механик Калашников» совершит по самому протяженному ямальскому речному маршруту 15 круговых рейсов. Финальный рейс навигации запланирован на 24 сентября. Расписание можно уточнить на сайте правительства ЯНАО или на сайте перевозчика.

Также в правительстве ЯНАО отмечают, что 10 июля вышел в рейс теплоход А-145 по маршруту «Салехард — Яр-Сале — Ныда», который тоже в обслуживании «Северречфлота». Время в пути от Салехарда до Ныды — около девяти часов в зависимости от погодных условий. Протяженность пути — 423 километра.

С просьбой о возобновлении рейсов до Ныды обратилась многодетная мама. Она убедила власти в необходимости рейса хотя бы единовременно в конце июня и в конце августа, чтобы выпускники, отпускники и школьники могли выехать на «большую землю».

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, за навигацию речники совершат четыре круговых рейса. Следующие рейсы запланированы на 26 июля, 7 и 23 августа с выходом из Ныды на следующий день.