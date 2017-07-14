Холодильник от пожара и 10 лет рабства — главное в Москве за неделю

Красногорск, , 16:09 — REGNUM Велосипед с зарядкой, новый вид банкоматов, пожар в торговом центре, рабство и насилие ребенка, смерть от клеща, музейный город, проверка хозяев животных, кулинарные школы — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Электрический велосипед с телефоном

В Москве велосипеды городского проката могут оснастить функцией зарядки мобильного телефона. Новые велосипеды будут весить меньше, а электромотор планируется поместить внутрь рамы. Новая техника будет мощнее и сможет дольше обходиться без подзарядки. Электровелосипеды появились в городском велопрокате в августе 2016 г., тогда пользователям было доступно шесть станций и 150 велосипедов, передавало АГН «Москва».

Как пояснил генеральный директор АО «СитиБайк» Глеб Нарожных: «Если успешно пройдет пилот с новой рамой электрического велосипеда, то мы будем постепенно наполнять парк новым типом велосипедов на базе новой рамы. Новые модели будут в том числе иметь новый электронный замок, более функциональный, он позволит видеть параметры поездки, позволит заряжать мобильный во время езды».

Кроме того, в Москве внутри Садового кольца планируется увеличить количество точек бесплатного уличного Wi-Fi. Беспроводную сеть уплотнят, чтобы избавиться от белых пятен. Планируется, что новые точки доступа на территории Садового кольца появятся в начале 2018 года. Сейчас городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках.

Банкомат узнает в лицо

Первый банкомат с функцией распознавания лиц появился в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве. При создании необычного устройства использовался алгоритм Toshiba, внедренный компанией RecFaces. В данный момент система работает в тестовом режиме, передавало РИАМО.

В конце года разработчики примут решение относительно судьбы нового банкомата. Клиенты Сбербанка смогут получить или отправить денежные средства с помощью видеосвязи. Все операции будут проводиться вместе с консультантом банка. По словам вице-президента Сбербанка Сергея Мальцева, которые приводятся в материале, скорость и масштабы внедрения новой системы будут зависеть от уровня ее востребованности в стране.

Спасение от пожара — холодильник

На северо-востоке Москвы 10 июля произошел пожар в торговом центре «РИО». в результате инцидента были госпитализированы 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Их доставили в медицинские учреждения на вертолётах. Общая площадь пожара достигала 1000 кв. метров. Пожар в ТЦ «РИО» не могли потушить 5 часов. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщили в МЧС.

Больше всего пострадали четыре человека, которые спасались от пожара, спрятавшись в огромном холодильнике. Они сумели дозвониться до пожарных, которые посоветовали им лечь на пол и стучать в дверь, чтобы спасатели знали, куда двигаться, передавал «1 Канал».

Позже в ходе проверки здания пожарные не нашли грубых нарушений пожарной безопасности в ТЦ «РИО» на Дмитровском шоссе. В основном все системы пожарной безопасности в ТЦ сработали. Как заявил главный госинспектор по пожарному надзору Сергей Кададов, «нарушения имелись, но в 2016 году контроль ранее выданных предписаний показал, что большая часть нарушений была устранена», передавало Mosday.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый пожар в Москве в торговых центрах под маркой «РИО». 24 января 2017 года произошел пожар в торговом центре «РИО» на юго-западе столицы. Возгорание произошло на ул. Большая Черемушкинская, загорелась обшивка фасада на площади около 200 кв. м и два автомобиля. Работники и посетители были вовремя выведены из здания, никто не пострадал.

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10 лет рабства и насилия ребенка

В Москве был задержан 40-летний мужчина, которому предъявлены обвинения по статье «изнасилование несовершеннолетнего», позже его отправили под арест. В его квартире нашли подростка, который 10 лет числился пропавшим без вести. Все это время, как выяснилось, пропавший мальчик находился в квартире мужчины на юге столицы и никуда не выходил, писала «Комсомольская права».

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, в июле 2007 года обвиняемый познакомился с 9-летним мальчиком и предложил ему совместное проживание у него дома. Ребёнок согласился и ушёл из дома. На протяжении длительного времени обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих, передавала Mosaica.ru.

Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребёнка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера. В 2007 году мальчик был объявлен в федеральный розыск, а затем признан умершим. По данному факту было заведено уголовное дело. В 2017 уже юношей он найден живым в квартире подозреваемого. Молодой человек 19-ти лет не умеет ни писать, ни читать. Сейчас полиция ищет родственников ребенка, которые давно переехали.

Смертельный клещ

В Новой Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща в 2017 году. В больнице от укуса клеща умер 31-летний мужчина. Он жаловался на сильные боли и температуру, передает «Радио 1».

Причиной смерти стала геморрагическая лихорадка, которая вызвала острую сердечную недостаточность и поражение сосудов. По версии судебных экспертов, незадолго до этого погибшего укусил клещ. В настоящее время по данному факту проводят дополнительную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно до 400 тысяч Россиян обращаются в лечебные учреждения по поводу укусов клещей, четвертая часть пострадавших — дети до 14 лет.

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Два музейных города в городе

На территории ВДНХ в Москве началось создание Музейного города. Он объединит более десяти музеев, большая часть из которых откроется в 2018 году. Одной из основных площадок Музейного города станет Музей ВДНХ. Он откроется в крыле арки главного входа в 2018 году. В экспозиции будут представлены находки, обнаруженные специалистами во время подготовки павильонов к реставрации, сообщается на портале мэра Москвы.

Как пояснила генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева, при создании Музейного города столица опирается на европейский опыт. Например, в Берлине наибольшей популярностью среди горожан и туристов пользуется Музейный остров, объединивший несколько выставочных пространств в единый ансамбль.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в Москве сейчас также создаются Музейный городок ГМИИ имени А.С. Пушкина на Волхонке (от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади) и зона отдыха «Музейный парк», соединяющая Политехнический музей и «Зарядье».

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Экзотические животные с чипами

Содержание домашних животных проверит выездная комиссия. Когда примут федеральный и московский законы, сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды будут выборочно приходить в квартиры, где есть животные, передавало m24.ru.

Как пояснил руководитель департамента Антон Кульбачевский, «основная цель столичного документа — снизить спрос жителей на экзотических животных. Мы также определим перечень зверей, которых можно и нельзя держать в квартирах. Кроме того, пропишем условия содержания для тех животных, которых можно держать в городе».

По его словам, городская дума и власти пропишут аналогичные условия для зоомагазинов, зооуголков, контактных зоопарков, точек для фотографирования с животными. Некоторых животных могут начать чипировать.

Самые красивые места России

В Москве в Историческом музее открылась уникальная мультимедийная выставка «Чудеса России». Зрители увидят около 100 природных и архитектурных объектов, которые вошли в финальный список, составленный по результатам всенародного голосования. Выставка «Чудеса России» призвана познакомить с самыми впечатляющими культурными и природными памятниками, увидеть самые красивые места России, сообщили в Ростуризме.

На выставке будут представлены как малоизвестные природные ландшафты и шедевры архитектуры, так и известные во всем мире, такие как озеро Байкал, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, долина гейзеров на полуострове Камчатка. Можно будет фотографии, редкие архивные материалы, ожившие изображения на огромных экранах и кропотливо продуманный «маршрут» создадут особую атмосферу присутствия и впечатление настоящего путешествия. Выставка «Чудеса России», приуроченная к Году экологии в России, будет работать до 31 октября 2017 года.

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«Цветочный джем»

В центре Москвы откроют шесть кулинарных школ в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Такие школы откроются на Тверской площади, на Семеновском рынке, в Камергерском пер., на Площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Старом Арбате. Под руководством поваров гости будут готовить цветочные сладости, заваривать цветочный чай, делать цветочный лимонад, мороженое и смузи, а детям предложат освоить молекулярную кухню, передавало АГН «Москва».

На Старом Арбате откроется «Литературная кухня», где всех желающих научат готовить сладости по «литературным» рецептам: любимое крыжовенное варенье Александра Пушкина, любимое клубничное варенье Ивана Тургенева, земляничное варенье по рецепту семейной «Поваренной книги» Льва Толстого. Приятное дополнение к кулинарным урокам — интересные рассказы о жизни и вкусах великих писателей, пояснили в оргкомитете.

Организаторы фестиваля придумают для каждого дня отдельные темы. Так, 20 июля отметят День торта, 21 июля посвятят Дню пряника, 22 июля — Дню мороженого, 30 июля — Дню меда, 31 июля — Дню леденцови конфет, а 5 августа — Дню варенья. Внимание уделят не только сладостям, но и цветам. 24 июля отметят День роз, а 29 июля — День садового искусства.