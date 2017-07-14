Дождались: в Мурманске стартует ремонт домов-объектов культурного наследия

Мурманск, , 16:08 — REGNUM

В конце июля подрядчики займутся ремонтов домов, входящих в список объектов культурного наследия в Мурманске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра. По данным властей, на сегодняшний день заключены контракты по ремонту 23-х домов. Всего отобрано четыре подрядчика, которые имеют лицензию на ремонт объектов культурного наследия.

«Капитальный ремонт затронет не только «сталинки» на проспекте Ленина, но и дома на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, — отметили в пресс-службе. — Строители будут приводить в порядок фасады и крыши, ремонтировать систему водоснабжения, модернизировать лифтовое оборудование. В некоторых домах выполнят сразу несколько видов работ. Программа финансируются из регионального Фонда капитального ремонта».

По данным городских властей, ремонт одной постройки может обойтись примерно в 4 миллиона рублей.

Напомним, дома-объекты культурного наследия в Мурманске долгое время не вносились в список ремонтируемых, поскольку проведение работ сопряжено с получением специальных разрешений. Об этом неоднократно заявляли местные чиновники.

В то же время, состояние некоторых из домов оставляет желать лучшего. Ещё в 2015 году на это обратил внимание советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По итогам своего визита в город он назвал Мурманск «городом контрастов», а также отметил, что главные улицы областного центра выглядят будто после бомбёжки.

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