В Марий Эл хотят поменять флаг и совсем забыть о «короле Маркелове»

Йошкар-Ола, , 17:44 — REGNUM Вопрос смены флага и герба Марий Эл оказался в повестке региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе прямой линии с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым жительница поселка Медведево задала вопрос о возможности поменять флаг и герб республики. По ее мнению, это личный герб теперь уже бывшего главы республики, который «сделал себе флаг как будто бы для какого-то короля», и такой флаг не нужен.

«В настоящий момент в нашей республике вместо нашего флага личный герб бывшего главы. Он его, так скажем, переделал в 2011 году. Хотя до этого у нас был наш замечательный флаг, который всем нам очень нравился. Бывший глава сделал себе флаг как будто бы для какого-то короля: там изображена корона, щит и меч. А нам-то он зачем? Какое он к нам имеет отношение? — спросила девушка. — До этого у нас был отличный флаг с российским триколором и марийским крестом и он считался самым лучшим флагом по всей России. Александр Александрович, собираетесь ли Вы вернуть прежний флаг?»

«Вопрос очень серьезный, потому что вы задаете вопрос ни больше ни меньше как о государственных символах Республики Марий Эл, — сказал Евстифеев. — Их существование предусмотрено прежде всего федеральной российской Конституцией, равно предусмотрено и Конституцией Республики Марий Эл. Словосочетание, что какой-то чиновник сделал себе флаг и герб для меня, как для юриста с большим стажем работы, кажется анахронизмом, потому что я прекрасно понимаю, что такое разработать символику государственную и в каком порядке эта символика утверждается. Могу вам напомнить, что при президенте РФ действует Геральдический совет, возглавляет его опытнейший человек и поэтому разработка государственной символики субъектами Российской Федерации — это статус, это правосубъектность в федеративном государстве — влечет за собой включение в Государственный регистр и реестр. Мы привыкли применительно к имуществу говорить о реестре, так вот, применительно к государственным символам флаг и герб каждого субъекта должен пройти через процедуру разработки и утверждения и таким образом приобрести легальный характер.

Что касается вопроса, намерен ли я что-то сделать. Нет, лично я в этом смысле ничего делать не намерен. А вот вместе с гражданами республики я готов этой темой заниматься. Что для этого предстоит: во-первых, нам действительно нужно вернуться в тему разработки дизайнерского решения и герба, и флага; и затем регистрация — включение в регистр. Мы должны понимать, что есть затратная часть, что это делается как минимум путем опроса всего населения, чтобы ни в коем случае никогда больше не прозвучало, что какой-то чиновник позволил себе в угоду своим необъяснимым желаниям что-либо делать с государственной символикой. Я, в общем, законопослушный человек, и никакого некорректного, неуважительного отношения в адрес символов Республики Марий Эл никогда себе не позволю».

Напомним, флаг и герб Марий Эл сменился сначала в 2006, а потом в 2011 году, в самый расцвет «эпохи правления» прежнего главы региона Леонида Маркелова и по его личному предложению. «Стабильно развивающейся республике, имеющей созидательный характер и богатые традиции, нужна обновленная символика», — так объяснялась необходимость перемен.

Новую концепцию представили в геральдический совет республики, разработкой эскизов новых символов занялась группа художников, работу которой координировал главный герольдмейстер республики Измаил Ефимов. Стоимость разработки новых герба и флага в правительстве не уточняли. В марте 2011 года на сессии Госсобрания депутаты утвердили новые герб и флаг Марий Эл. Представляя новую символику, глава государственного управления президента Марий Эл Геннадий Мякишев пояснил, что к ранее действующим гербу и флагу были определенные претензии с точки зрения его конструкции и смыслового значения — цвета прежнего флага совпадали с цветами флага РФ, у них почти одинаковая ширина полос, в связи с чем возникала путаница при его изготовлении, кроме того, в решении прежнего флага не было оригинальности и выразительности.

Новый герб, в нарушение законодательства, не был представлен в Геральдический совет при президенте РФ. Не одобривший новые символы главный герольдмейстер Марий Эл Ефимов был уволен.

При этом тогда отмечалось сходство новых герба и флага с символом «Единой России». Сейчас же эксперты сходятся во мнении, что население путем смены государственной символики пытается стереть память о так называемом «короле Марий Эл», поскольку флаг и герб были разработаны именно в период руководства республикой Маркеловым.

Однако стоит отметить, что некоторые детали действующего флага республики и герба семьи Маркеловых, украшавшего резиденцию бывшего главы Марий Эл, все-таки схожи: молот, меч и щит.

По информации издания MariUver, герб семьи Маркеловых был разработан членом Гильдии геральдических художников России Измаилом Ефимовым и его сыном, кандидатом исторических наук Петром Ефимовым. Герб зарегистрирован в геральдическом реестре Марий Эл и относится к типу личных гражданских гербов. Разработка проводилась с учетом геральдических норм и пожеланий Маркелова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку, он проработал в регионе 16 лет и хотел бы «перейти на другую работу». В этот же день врио главы республики был назначен Александр Евстифеев. А уже 13 апреля Маркелов был задержан. В отношении экс-главы Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела кроме Маркелова также является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания республики Николай Криваш.

По информации следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предварительное следствие по делу Маркелова продлено до 12 октября. Сам он до 12 сентября останется в СИЗО.

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