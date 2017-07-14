Креативный пешеходный переход в Ярославле не согласован с ГБДД

Ярославль, , 15:47 — REGNUM Появившийся в Ярославле на площади Волкова пешеходный переход в виде надписи «Ярославль» не соответствует ГОСТ и не согласован с ГИБДД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

Напомним, что 13 июня городские власти в очередной раз отметились нетрадиционным подходом к благоустройству Ярославля — необычная разметка пешеходного перехода была нанесена в районе площади Волкова.

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» совместно «ЯрАвтоДор» приняли решение выполнить данный пешеходный переход в стиле древне-русской азбуки и написать на нем название нашего любимого города — Ярославль. Подрядчик очень креативно подходит к исполнению данных работ, приглашает художников и дизайнеров. Издалека рисунок привлекает внимание водителей. Как предполагают разработчики, именно это будет напоминать водителям, что нужно снижать скорость и аккуратно преодолевать пешеходный переход. Сначала подрядчик механически нанес основной слой, а затем перешел на ювелирные, ручные работы, — приводит слова начальника отдела содержания городских территорий МКУ «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Михаила Баскова официальный портал городской власти.

Данный вид разметки в Ярославле применяется впервые. Разработчики надеются, что ДТП на этом участке дороги снизятся. Подрядчик обещает, что если технология окажется эффективной, то таких «зебр» в Ярославле станет больше. В мэрии Ярославля планируют подобную разметку нанести на улице Большая Федоровская, на Тутаевском шоссе около детской областной больницы и у школы № 56.

Однако планам мэрии может помешать решение ГИБДД — «креатив» на дорогах, во-первых, не соответствует ГОСТ, во-вторых, может представлять опасность для участников дорожного движения и пешеходов.

«Если переход соответствует ГОСТу, то мэрия города разрешение на него спрашивать не должна. Если же он выходит за требования ГОСТа, то нестандартное оформление должно согласовываться с ГИБДД России. Пока это сделано не было. Разговаривал сегодня с первым заместителем директора департамента ДГХ мэрии Ярославля Сергеем Кархановым. Он сказал, что письмо с запросом согласования готовится или уже отправлено в ГИБДД России. Посмотрим какой будет ответ и после этого будем применять меры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела дорожного надзора Управлении ГИБДД Ярославской области Михаил Огневой.

Кроме этого, выяснилось, что идея подобного оформления дорожной разметки не является уникальной. В 2015 году в Химках название города также красовалось на пешеходных переходах. Руководил подмосковным городом в то время нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов.