В Мали ликвидирован один из главарей «Фронта освобождения Ке-Масины»

Бамако, , 15:37 — REGNUM

Вооруженные силы Мали ликвидировали одного из главарей радикальной группировки «Фронт освобождения Ке-Масины» в центральной части страны, сообщает Le Figaro.

С таким заявлением 14 июля выступил источник в армии страны.

«В результате операции национальной гвардии был убит террорист Бекайе Сангаре в Мунье», — отметил он.

По данным источника, Сангаре, чей возраст не указывается, был одним из главарей организации, созданной в начале 2015 года.

Напомним, радикальная группировка «Фронт освобождения Ке-Масины» причастна к ряду терактов и нападений на правительственные войска Мали. В частности, группировка взяла на себя ответственность за нападение на отель Radisson в столице Мали Бамако в ноябре 2015 года.

В 2016 года группировка о своем союзе с радикальной группировкой «Ансар ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) .