«Леди и джентльмены» исчезнут из метро Лондона из-за ЛГБТ

Лондон, , 15:36 — REGNUM В лондонском метро больше не будут обращаться к пассажирам с традиционным «леди и джентльмены»: вместо этого запишут обращение «с добрым утром, все», пишет 13 июля Evening Standard.

Персонал старейшего в мире метрополитена уже получил соответствующие методички. Уточняется, что обращение к пассажирам по громкой связи изменено в связи с инициативами организаций, выступающих за права ЛГБТ.

Будут заменены все записанные автоматические объявления.

«Мы пересмотрели набор слов, используемый нами для публичных объявлений и других целей с тем, чтобы он стал максимально полным и отражал разнообразие жизни в Лондоне», — сказал руководитель направления по работе с клиентами муниципальной корпорации Transport for London Марк Эверс.

Ранее ЛГБТ-активисты несколько месяцев проводили кампанию с целью отказа властей Лондона от «устаревших», как они считают, обращение: «леди», «мадам», «сэр» и «джентльмен». Главным требованием ЛГБТ-сообщества было введение «нейтральных» обращений в общественном транспорте.

В частности, они обращались к мэру города Садику Хану. По мнению людей с нетрадиционной ориентацией, традиционные обращения оскорбляют тех, кто ощущает себя «гендерквирами» — лицами неопределенной гендерной принадлежности.

Нововведение уже приветствовала ЛГБТ-организация Stonewall, заявившая о важности языка для «лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров». По словакм представителя организации, так они смогут почувствовать, что «о нем тоже подумали».