Побег зубров и перезагрузка библиотек — главное в Подмосковье за неделю

Красногорск, , 15:26 — REGNUM Поиск сбежавших зубров, услуга такси-вертолета, редкая птица, посещаемость библиотек, первая выставка агротехнологий, жестокое обращение с собаками, аэропорт оставит имя, подготовка к авиасалону МАКС — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Побег зубров

В Серпуховском районе Московской области из Приокско-Террасного заповедника (его территория занимает 4945 га) сбежали 12 зубров. Вечером 10 июля из-за урагана упали три сосны и четыре ели в заповеднике и повредили забор. Через образовавшуюся дыру зубры вышли на волю, передавало «Сегодня.ру».

Как пояснила заместитель директора по содержанию и разведению зубров — заведующая Центральным зубровым питомником Ирина Землянко в эфире «Радио 1», «сбежавших из Приокско-Террасного заповедника зубров искали с помощью спортивных самолётов. Сотрудники заповедника прочёсывали лес в округе. На связи были все главы поселений. Кроме того, животных помогали искать местные жители».

13 июля на своей странице в Фейсбук министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что в Подмосковье нашли зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника. «Зубров в этом заповеднике держат около 70-ти лет, но это первый инцидент такого масштаба», — отметил он.

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Авиатакси

В подмосковном аэропорту «Жуковский» открыли вертолетную площадку, которая способна принимать широкий спектр различных вертолетов гражданского назначения. Теперь прилетающие в «Жуковский» пассажиры могут пересесть на вертолет и воспользоваться услугой авиатакси. Площадка способна обслуживать до четырех рейсов в час, принимая широкий спектр вертолетов гражданского назначения (до Ми-8 включительно), передавало РИАМО.

«Открытие вертолетной площадки — первый шаг по формированию в «Жуковском» полноценной зоны деловой авиации. Перед клиентами открываются уникальные возможности: например, всего через 30 минут после приземления в аэропорту можно попасть на деловую встречу в комплексе «Крокус-Экспо», — пояснил гендиректор управляющей компании международного аэропорта «Жуковский» АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила. Ожидается, что новой сервис будет пользоваться достаточно высоким спросом.

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Редкий краснокнижный хищник

Уникальный орел-карлик, который охотится на более мелких птиц, грызунов, ящериц и змей, обнаружен на территории городского округа Луховицы в Московской области впервые за последние 20 лет. Это дает основание надеяться, что эти редкие хищники снова гнездятся в государственном природном заказнике «Озеро Сосновое и его окрестности», сообщили в областном министерстве экологии и природопользования.

«В луховицких лесах впервые в сезон размножения удалось зафиксировать очень редкого пернатого хищника — орла-карлика. Московская область — северная граница ареала этой перелетной птицы, которая зимует в Азии и Африке. В последний раз гнездование орла-карлика отмечалось в области в конце 1990-х годов, как раз в тех местах Луховиц, где птицу встретили сейчас», — пояснил министр экологии региона Александр Коган.

Перезагрузка библиотек

В Московской области стартовал проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Планируется, что этот проект увеличит посещаемость библиотек на 20%. Всего в пилотном проекте участвуют 10 библиотек: в Дмитровском, Клинском, Ленинском, Чеховском, Сергиево-Посадском районах, в городских округах Дзержинский, Дубна, Реутов, Краснознаменск, Электросталь, сообщили в областном Минкульте.

Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» предполагает оснащение 68 центральных библиотек Московской области электронными читательскими билетами с RFID-чипом для идентификации читателя и специальным программным обеспечением. Чтобы установить и применить это оборудование, с начала года 50 представителей пилотных библиотек прошли целевое переобучение, что позволило обеспечить уже более 2,5 тыс. посетителей электронными читательскими билетами. Финансирование проекта составляет 27,86 млн рублей.

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Первая выставка агротехнологий

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 20 июля на базе ЗАО «Леонтьево» Ступинского муниципального района проведет первую выставку агротехнологий «Подмосковье — 2017». На выставке будет представлена работа лучшей отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, сообщили в областном Минсельхозе.

Состоятся семинары и заседания круглых столов по вопросам внедрения новых технологий, импортозамещения, привлечения инвестиций, налаживания межрегиональных связей. В рамках выставки запланировано проведение межрегионального конкурса пахарей. Будет организована выставка Подмосковной продукции и мастер-класс шеф-поваров по приготовлению блюд «Готовим полезную пищу». Кроме того, пройдет выставка сельскохозяйственных поселений, отражающая этнографические традиции региона.

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Замученные щенки

Волонтеры подобрали семерых связанных щенков на трассе в Подмосковье. Всего их было девять: двое погибли под колесами авто. Заводчик оставил животных, потому что не захотел их лечить, утверждают местные жители. По словам жителей, собаки породы алабай жили в жутких условиях. Щенков отвезли к ветеринарам на лечение, один из них пока может только лежать. Выяснилось, что собаки никогда не гуляли, кормили их тоже плохо, передавал телеканал «Москва 24».

Хозяин среднеазиатских овчарок отгородился от соседей трехметровым забором, однако неприятный запах все равно распространяется на всю улицу: за собаками почти не убирают. Борьбу с заводчиком ведут не первый год, но такого страшного поступка не могли представить. У питомника есть официальный сайт, где указаны адрес и номер телефона. Но суд год назад запретил разведение и содержание собак на этом участке, а обращения к приставам не дают никаких результатов с октября 2016 года. Питомник продолжает работать.

Заводчик спокойно рассказал волонтерам по телефону о щенках: они были больные, с хроническим недостатком кальция. Он нашел человека, чтобы тот отвез их в приют, а что было дальше, он не знает. О замученных собаках узнали в Российской кинологической федерации, теперь заводчика ждет проверка. Может быть решен вопрос о его дисквалификации.

Жуковский оставит имя

Подмосковный аэропорт «Жуковский» официально по документам числится как аэропорт «Раменское». Но по просьбе жителей название у него останется «Жуковский». Сейчас завершается оформление соответствующих документов, сообщалось на сайте облправительства.

Как пояснил глава городского округа Андрей Войтюк, «Не знаю, почему появилась информация о том, что Росавиация против названия «Жуковский» и что за его сохранение ведется борьба. Жители массово просили не переименовывать аэропорт в «Раменское». Поэтому на совещании под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова было единогласно принято решение о том, что аэропорт оставит название «Жуковский».

Как сообщало ИА REGNUM, название «Жуковский» поддержали 87% жителей года в ходе опроса еще в 2015 года. Обращение «Рампорт аэро» о присвоении международному аэропорту наименования «Жуковский» поступило в Росреестр 14 марта 2017 г. 22 марта оно было направлено на согласование в Минтранс и Росавиацию.

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К МАКСУ готовы

Пассажирский лайнер с полностью композитным крылом — МС-21 — могут представить на авиасалоне МАКС-2017, который будет работать в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Этот пассажирский лайнер сейчас проходит заводские летные испытания в Иркутске. Если он не прилетит в Жуковский, информацию о нем можно будет найти на стендах Объединенной авиастроительной корпорации. Там же представят детальную информацию о самолетах Ил-96−400М и Ил-114−300, писала «Российская газета».

Как заявили в областном правительстве, Подмосковье готово принять гостей авиасалона. На МАКС-2017 приедут представители 32 стран. Будет десять национальных павильонов. В том числе таких стран, как Германия, Франция, Италия, Индия, Канада, Китай. Свою продукцию покажут 489 отечественных компаний. На статической стоянке покажут 116 различных гражданских воздушных судов и 18 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России. 90 машин — в летной программе. Впервые будут показаны два опытных прототипа вертолетов Ми-38 и опытный прототип вертолета Ми-171А2.