В Крыму решили следить за соблюдением прав заключённых

Симферополь, , 15:23 — REGNUM В Крыму будет работать наблюдательная комиссия Общественной палаты России, которая будет следить за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания под стражей. Об этом 14 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе.

«Вчера была создана Общественная наблюдательная комиссия по Республике Крым, в которую вошли двадцать два человека. В течение трёх лет члены ОП Крыма говорили на всех возможных площадках о том, что необходимо внести изменения в закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Недавно мы получили письмо от заместителя секретаря ОП РФ Вячеслава Бочарова с просьбой подобрать кандидатуры. Мы провели отбор, составили все документы и передали их в Общественную палату РФ», — отметил Григорий Иоффе.

По его словам, в Крыму не могли создать ОНК из-за того, что по действующему законодательству кандидатов в комиссию могут выдвигать правозащитные организации, которые работают не менее пяти лет.

Напомним, по последним данным Минюста России, в настоящее время в стране насчитывается более 620 тысяч заключённых, среди которых 48 тысяч женщин. Ранее заместитель начальника управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России Игорь Вединяпин заявлял, что проблема переполненности СИЗО актуальна для 15 регионов, при этом наибольшую озабоченность вызывает Крым, где на одного заключённого приходится менее 2,9 «квадрата» жилой площади при норме в 4 «квадрата».

При этом на полуострове в скором времени появятся два новых СИЗО. В частности, по информации директора ФСИН России Олега Коршунова, один СИЗО строится на базе исправительной колонии №1 в Симферополе; второй планируется в районе Керчи.