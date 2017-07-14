«Такими темпами музей войны на Дону не построить!»

Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Названы очередные сроки начала строительства Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны. Так, по информации пресс-службы губернатора, до 1 сентября должна быть готова «дорожная карта» по возведению «Самбекских высот». А непосредственно строительные работы должны начаться не позднее 2019 года и завершиться в 2020 году, передаёт ИА REGNUM 14 июля.

Жители Ростовской области в очередной раз усомнились в том, что музей будет открыт в год 75-летия Великой Победы. Уже сообщалось о более ранних сроках начала строительство, а именно упоминался 2017 года. В этой связи возведение комплекса на площади в 61,1 тыс. кв. м в довольно короткие сроки попросту невозможно.

Ещё одна причина для сомнений кроется в стоимости объекта. По оценке специалистов, на строительство музея войны нужно собрать более 365 млн рублей. Но на возведение пожертвовано пока только 17 млн рублей.

Напомним, на территории музея будет расположена братская могила советских солдат. Она будет находиться на Аллее Героев. Стены «Самбекских высот» будут хранить сотни реликвий, найденные на полях сражений. Ожидается, что комплекс создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе.

«Миус-фронт пролегал всего лишь на 100 км, но погибло здесь 833 тыс. солдат. Музея здесь до сих пор нет, хотя в других городах есть. Наконец нам уделили внимания. Это будет действительно память народная. Мне приходится бывать в наших школах, я встречался с ребятами, они очень интересуются событиями тех времён. Когда садишься в классе, они окружают, маленькие — лезут на коленки. Называют дедушкой как своего родного, ведь у них такого дедушки не было, они в степях остались. Вся миусская земля была усеяна трупами, и разве они не достойны памяти в виде музея?», — задается вопрос фронтовик Михаил Петрович Шатов.

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В Ростовской области проектируют музей Великой Отечественной войны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года на Самбекских высотах был заложен камень в основание будущего музея, но за два года к строительным работам так и не приступили. Уже в начале 2016 года в связи с этим разгорелся скандал. Выяснилось, что региональное министерство культуры сорвало сроки строительства. Причём средства на разработку проекта комплекса «Самбекские высоты» были выделены еще в 2014 году.

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Попытка №2: на Дону ищут проектировщиков музея Великой Отечественной войны

Стоит отметить, что на Дону ни один из 40 музеев не посвящен Великой Отечественной войне и Великой Победе советского народа над фашистскими захватчиками.

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