Минобр Прикамья прокомментировал скандальное увольнение

Пермь, , 15:14 — REGNUM Увольнение Николая Лобанова с должности руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания законно. Нет нарушений и в ситуации с отпуском для Лобанова, заявили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Пермского края.

По словам краевого министра образования Раисы Кассиной, договор расторгнут в соответствии с законодательством по инициативе работодателя.

«График отпусков руководителей организаций, подведомственных министерству образования и науки Пермского края (далее — Министерство), был утвержден 16 декабря 2016 года. Центр передан из министерства культуры Пермского края в ведение Министерства 1 апреля 2017 года. Соответственно, Николай Александрович Лобанов не был включен в утвержденный министерством образования и науки Пермского края графиком отпусков», — отметила глава ведомства.

Напомним, что деятели культуры, образования, члены комитета «В защиту культурного наследия» и офицеры обратились с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину разобраться в ситуации со скандальным увольнением Николая Лобанова.

В частности, в письме на имя главы государства указывается, что учредителем центра был нарушен ФЗ №5 «О ветеранах» в пункте 11 статьи 16 об «использовании ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году». В предоставлении «ежегодного отпуска в удобное для него время» Николаю Лобанову министерством образования и науки Пермского края было отказано.

Координатор пермского отделения движения «Суть времени» Павел Гурьянов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в центре проходит финансовая проверка. Он отметил, что при предшественнике Лобанова, ситуация в центре была плачевная, при Николае Александровиче сборы стали проводить офицеры с опытом, а количество мероприятий увеличилось в 2,5 раза, поэтому подозрительна смена однозначно эффективного руководителя. Он выразил опасения, что чиновники будут пытаться найти нарушения в работе Лобанова.

Между тем, как заявили в Минобре Прикамья, проведение финансовой проверки обусловлено сменой учредителя с целью аудита финансово-хозяйственной деятельности Центра. Эта процедура стандартная при смене учредителя.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время ведется подбор кандидатов на должность руководителя учреждения. Однако имена потенциальных руководителей не озвучиваются.

Напомним, что заместитель декана филологического факультета ПГНИУ, секретарь гражданского комитета Илья Роготнев назвал причиной увольнения Лобанова с поста руководителя краевого центра военно-патриотического воспитания финансовую. По словам общественника, центр под руководством Николая Лобанова был неудобен чиновникам, поскольку «не давал больших возможностей по распилу средств».

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