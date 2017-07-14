В селах Подмосковья устроились на работу около 90 врачей

Красногорск, , 15:10 — REGNUM С начала 2017 года в Московской области на работу в сельскую местность приняты 87 врачей, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства области Ольги Забраловой.

В 2016 году в рамках федеральной программы в сельскую местность Московской области на работу приняли 250 врачей.

В 2017 году в рамках федеральной программы «Земский доктор» планируется привлечь на работу в сельскую местность Подмосковья 150 врачей.

Напомним, в рамках программы при поступлении на работу в сельский населенный пункт врач получает единовременное пособие в размере 1 миллион рублей.

Программа действует на софинансировании: средства на выплату выделяются из федерального и регионального бюджетов. Обязательные требования к участникам: высшее медицинское образование, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом в сельской местности в течение 5 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье работает программа социальной ипотеки, которая позволяет привлекать в регион новые медицинские кадры. Планируется, что за два года около 800 медицинских работников приобретут жилье по соципотеке.

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