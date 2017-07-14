Сотрудник службы безопасности Путина нес в «красной коробке» икону

Петрозаводск, , 15:05 — REGNUM В красной коробке, которая находилась в руках сотрудника службы безопасности президента РФ Владимира Путина во время его поездки на Валаам, находилась икона, сообщил в Facebook глава пресс-службы патриарха Кирилла иерей Александр Волков.

По его словам, Путин находился за рулем автомобиля. Подъехав к Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю, он открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер службы безопасности.

В руках у сотрудника была красная коробка, в которой находилась икона. Волков пояснил, что икона тяжелая и президенту РФ было бы неудобно идти с ней в храм.

Ранее видеоролик, на котором в кадр попал человек в красной сумкой, появился на портале Youtube. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что на видео был сотрудник безопасности главы государства.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Валаам 11 июля — в день памяти преподобных Сергия и Германа, основавших Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.

В этот же день глава государства посетил один их самых почитаемых в России монастырей, где присутствовал на божественной литургии. Ее отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх ежегодно посещает Валаам в дни празднования памяти преподобных Сергия и Германа. Президент РФ Владимир Путин также часто бывал на Валааме.

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