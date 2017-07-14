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Спасенных беженцев планируют направлять «обратно в Африку»

Общество

«Мы поможем всем, кто будет подавать сигнал SOS»

Спасенных беженцев планируют направлять «обратно в Африку»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Рим, 14 июля 2017, 15:02 — REGNUM  Кораблям, принимающим участие в спасении мигрантов у берегов Северной Африки в Средиземном море, намерены «помочь» активисты ультраправой группировки Defend Europe («Защитить Европу»). Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на специальное заявление организации.

«Ультраправая организация направила корабль в Средиземном море для противодействия кораблям, принимающим участие в спасении мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным издания, активисты организации намерены вести борьбу с нелегальными перевозчиками людей, а также топить пустые лодки «предпринимателей».

"Мы поможем всем, кто будет подавать сигнал SOS, — говорится в документе. — Но все спасенные (беженцы) будут отправлены обратно в Африку».

Издание отмечает, что с начала 2017 г. в Италию по Средиземному морю прибыло более 80 тыс. нелегальных мигрантов.

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