Большинство жителей США считают встречу сына Трампа с адвокатом неуместной

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Более половины жителей США сочли неуместной встречу сына главы государства Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Таковы результаты опроса, проведенного изданием The Huffington Post.

Так, 53% опрошенных высказали точку зрения, что встречи такого рода являются нецелесообразными. При этом 22% респондентов не увидели в инциденте ничего предосудительного.

Опрос касался также отношений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лишь 12% опрошенных отметили, что отношения американского лидера с Москвой являются одним их двух наиболее актуальных для них вопросов.

При этом 49% американцев наиболее озабочены проблемой здравоохранения, а 37% жителей США взволнованы вопросами экономики.

Напомним, в июле газета The New York Times сообщила о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой, которая якобы «связана с Кремлем». Их беседа состоялась в разгар президентской кампании США 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля было объявлено о намерении специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, назначенного Минюстом США, подробно изучить контакты Трампа-младшего и Весельницкой. Отмечалось, что сыну главы государства в обмен на встречу якобы пообещали компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

Вся эта история активно освещается американскими СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров отметил на этот счет, что серьезные люди делают из слона из мухи, которой возможно и вовсе нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «затянувшимся сериалом», участвовать в котором российская сторона не собирается.

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