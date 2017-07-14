В КНР появились на свет еще одна пара двойняшек панды

Чэнду, Китай, , 14:45 — REGNUM Сотрудники Национального заповедника панд в китайской провинции Сычуань сообщили о появлении на свет еще одной пары двойняшек бамбукового медведя. Самка Линь Бин, рожденная в Таиланде и вернувшаяся в КНР в 2013 году, родила двух здоровых медвежат.

Несмотря на то, что роды прошли 8 июля, сотрудники сообщили о рождении двойни только после того, как удостоверились, что животные полностью здоровы. Медвежата весом 170 и 159 грамм родились с разницей в 6 часов, пишет «Сина синьвэнь».

До беременности Линь Бин жила с двумя самцами, поэтому сотрудникам центра еще предстоит выяснить кто является отцом двойни. Новоиспеченная мама является первой пандой в мире, которая родилась на территории Таиланда. Ее родители — Лин Хуэй и Чжуан Чжуан были переданы властям Таиланда на 15-летний срок.

В 2015 году Линь Бин родила еще одну двойню. В настоящее время детеныши Линь Бин уже прошли необходимую подготовку и были отпущены в дикую природу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спецрейс с двумя пандами на борту прибыл в столичный аэропорт Берлина. Бамбуковых медведей встречали несколько сотен немецких фанатов панд, которые впервые в истории получили возможность увидеть редких животных на территории ФРГ.

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