В Москве число погибших в ДТП снизилось на 21%

Москва, , 14:36 — REGNUM В Москве в первом полугодии 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года количество погибших в московских ДТП уменьшилось на 20,9%, на 8,3% снизилось количество раненых. Об этом сегодня, 14 июля, заявил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев, передает РИАМО.

По данным ГИБДД, количество ДТП снизилось на 6,7% (с 4222 до 3939) за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря повышению безопасности дорожного движения, в частности установке комплексов фотовидеофиксации в 2017 году удалось спасти 55 человек от гибели в ДТП и 407 человек от ранений.

«Из года в год мы работаем над развитием транспортной системы в Москве. Удалось переломить негативную динамику, и вот уже на протяжении нескольких последних лет, мы снижаем количество аварий и пострадавших на дорогах. Сейчас показатели безопасности дорожного движения в Москве — одни из лучших в России», — уточнил Юрьев.

Он добавил, что камеры в 2017 году фиксируют 33 вида нарушений, а в 2014 году фиксировались только 14 видов.

С декабря 2016 года в Москве было установлено порядка 600 дополнительных комплексов фотовидеофиксации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в апреле 2017 года заработала система «Пит-стоп», которая в реальном времени отслеживает скорость двигающегося автомобиля и мгновенно передает информацию ближайшему экипажу ДПС.

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