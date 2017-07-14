Нефтяной междусобойчик, банки-банкроты и челобитная из Казани: обзор

Казань, , 14:35 — REGNUM Банковский кризис в Татарии на этой неделе занял главное место в публикациях татарских СМИ. Информационным поводом стало назначено первого собрания кредиторов «ИнтехБанка» на 14 июля и продление 12 июля срока ареста экс-главе правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. С подачи депутатов Госсовета Татарии общественность вернулась к обсуждению договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, но обошлось без каких-то ярких действий — ограничились обращением к главе государства Владимиру Путину и «размышлизмами» в прессе. Почти незаметно для широкой общественности прошёл ежегодный нефтяной саммит в регионе и в целом неделя прошла без происшествий, как часто говорят чиновники, «в рабочем режиме».

Банковско-банкротные дела

Не обошли своим вниманием татарские и федеральные СМИ вопрос продления ареста бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Рассмотрение ходатайства следователя шло в открытом режиме, потому стали известны некоторые подробности уголовных дел. В частности, возбуждено восемь уголовных дел по мошенничеству, легализации денежных средств и за злоупотребление полномочиями.

Также читайте: В отношении экс-главы «Татфондбанка» возбуждено ещё одно уголовное дело

Кроме того, следователь озвучил предварительную сумму ущерба — 35 млрд рублей и заявил, что «в ходе обысков были изъяты учредительные и прочие документы целого ряда офшоров». Выступление следователя цитирует издание «Бизнес онлайн»:

"В настоящее время компетентными органами Швейцарской Конфедерации и прокуратурой кантона Женева приняты обеспечительные меры в отношении денежных средств компании BARG AG в общей сложности на сумму более 48 млн швейцарских франков, или чуть более 1 млрд рублей, в связи с наличием подозрений в отношении супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств при осуществлении деятельности двух организаций».

Газета «Коммерсант» добавила, что по делу Мусина следователи арестовали самолёт Bombardier, который находился в пользовании экс-банкира. Собственником воздушного судна является ООО «СП Фоника», которым владеет миллиардер Александр Забарский.

Защита экс-главы правления «Татфондбанка» просила поменять арест на домашний, но судья отказал. Между тем, как пишет «Бизнес онлайн», к делу были приобщены 13 рапортов «об обнаружении признаков преступления по факту вывода залогового имущества на сумму порядка 10 млрд рублей».

Доводы следствия оказались весомее, потому Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей Роберту Мусину ещё на три месяца — до 16 октября.

Также читайте: Экс-председателя правления «Татфондбанка» оставили в СИЗО ещё на три месяца

14 июля стало известно, что конкурсный управляющий «Татфондбанка» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» намерен обратиться в Арбитражный суд Татарии с требованием признать банкротом Роберта Мусина.

Подробности: И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»

В это же время в Арбитражном суде Татарии идут слушания по многочисленным искам с требованием о расторжении сделок и обжаловании переводов средств со счетов «лопнувших» банков.

Также читайте: Кредиты на 2,6 млрд, ликвидация и попытка банкротства: дело «Татфондбанка»

В преддверии первого собрания кредиторов «ИнтехБанка», прошедшего 14 июля, татарские СМИ писали о ситуации вокруг банкротства этого банка.

«Компании-кредиторы признанных банкротами Татфондбанка и Интехбанка надеются вернуть не менее 7% своих денег, зависших на счетах. Об этом свидетельствуют сделки по переуступке прав требования к этим банкам. Так, долг Интехбанка в размере 11 млн руб. был приобретён за 754 тыс. рублей», — сообщил «Коммерсант».

«Я к Вам пишу…»

11 июля депутаты Госсовета Татарии на заседании единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В обращении они также попросили сохранить институт президентства:

«…Просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию по выработке предложений по правовым вопросам».

Также читайте: Договор между Москвой и Татарией: Госсовет просит сохранить пост президента

На подобный шаг из Казани «откликнулись» некоторые федеральные политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на брифинге в Москве предложил включить разум и «спокойно выходить на то, что не должно быть внутри федеративного государства отдельного договора между субъектом Федерации и РФ в целом». Парламентарий напомнил, что когда предыдущий договор 10 лет назад проходил Совет Федерации, он был единственным, кто проголосовал против.

«Я вообще к этому спокойно отношусь, хотя считаю, что президент в стране должен быть один — президент РФ», — добавил Миронов.

Также читайте: Новый договор с РФ: Миронов советует властям Татарии включить разум

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментариях изданиям отметил, что «позиция Кремля будет сформулирована и озвучена позже». Он также уточнил, что с руководством Татарии у Владимира Путина в ближайшее время встреч не запланировано и добавил, что имеется юридический спор о том, что считать датой окончания договора — день подписания 24 июля или же день публикации 11 августа. Пока перевешивает вторая дата.

Сельский междусобойчик нефтяников

В небольшом посёлке Карабаш Бугульминского районаТ атарии 12 июля открылся нефтяной саммит республики. Он проходил в седьмой раз. Открывая мероприятие, глава республики Рустам Минниханов отметил, что пока «все говорят о цифровизации и о цифровых технологиях, наши нефтяные компании уже конкретно работают в этом направлении».

Также читайте: Нефтяной саммит пройдёт в Татарии

Присутствовавший на мероприятии гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о возможном строительства третьей очереди НПЗ «ТАНЕКО».

"Сегодня ведётся проработка ТЭО, готовится технико-экономическая документация. Думаю, что к концу года мы будем выносить этот вопрос на Совет директоров компании «Татнефть». Далее — в зависимости от того, как эти документы будут приняты. Все идет по своим этапам», — заявил Маганов.

Прозвучали на саммите и полугодовые итоги нефтяников в Татарии. В республике за январь-июнь было добыто 17 млн 785 тыс. тонн нефти, из которых на «Татнефть» пришлось 14 млн 202 тыс. тонн. Темп роста нефтедобычи составил 102,9%.

Опасность для КРС и советы для бизнесменов

Из событий этой недели можно отдельно отметить призыв ветеринаров быть внимательнее к крупному рогатому скоту. Начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Кабмина РТ Александр Козлов на брифинге 13 июля заявил, что к границам Татарии «подбирается» узелковый дерматит крупного рогатого скота.

«Вирус в основном поражает крупный рогатый скот и мелких парнокопытных, для человека не заразен. Но он несёт большой экономический ущерб для животноводства. Для Татарстана это актуально, так как у нас на территории около миллиона голов крупного рогатого скота. Мы — ведущий регион по молочному животноводству», — добавил Козлов, попросив через журналистов владельцев КРС быть внимательнее к состоянию животных.

Также читайте: Ветеринары предупредили о приближении к границам Татарии опасной болезни

Кроме того, на неделе прошло расширенное заседание совета по предпринимательству при главе региона. Припомнив, за что региону в этом году понизили рейтинг инвестиционного климата предприниматели, Рустам Минниханов открыл заседание со слов о том, что «взаимоотношения между предпринимателями и властью должны быть чётко регламентированы».

«У нас, к сожалению, высокое административное давление. Возможно, это связано с тем, что мы хотим больше порядка, но больше порядка, может быть, не получается. Поэтому тема контрольно-надзорной деятельности очень серьёзно муссируется», — заявил Минниханов.

Напомним, итоги национального рейтинга инвестиционного климата среди регионов России подвели 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Татария в нём снова заняла первое место, но модератор сессии, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов отметил, что «если говорить о проблемах, на которые указывают предприниматели, то это административное давление на бизнес».

Также читайте: ПМЭФ: Предприниматели Татарии жалуются на административное давление