В Москве назвали чаще всего забываемый в метро предмет

Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве лидером по популярности среди забытых в метрополитене вещей стал зонтик: этот предмет чаще всего попадал на склад метро с начала июля.

В сообщении пресс-службы метро говорится, что всего с начала текущего месяца в бюро забытых вещей поступило 164 предмета. Среди них много зонтов, их забывали в вагонах, на переходах и на платформах.

Среди необычных вещей, которые теряли пассажиры — стоматологические склепки и музыкальный синтезатор. За потерянными в июле вещами пришли 23 человека, они забрали свои вещи.

Сотрудники метрополитена ежедневно заполняют от 5 до 15 актов на потерянные вещи. Часто на склад попадают забытые личные вещи, находящиеся в дорожных сумках и рюкзаках.

Напомним, лето в Москве выдалось холодным и дождливым: июнь и июль продолжают ставить температурные рекорды.

По данным Гидрометцентра, погода в июле останется по-летнему неустойчивой. Какие-то дни будут без осадков, солнечными, теплыми, кому-то они покажутся даже жаркими (например, жителям мегаполисов), но в какие-то дни будут идти кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра.