15 тысяч крымчан не могут уехать за границу из-за долгов

Симферополь, , 13:33 — REGNUM В Крыму более 15 тысяч граждан не могут выехать за границу из-за долговых обязательств, при этом за минувшие полгода (с начала 2017 года) только с должников по алиментам приставы взыскали 118 млн рублей. Об этом сегодня, 14 июля, на пресс-конференции в Симферополе заявил главный судебный пристав РК Игорь Рудаков.

«Под ограничение выезда за границу попадают граждане, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей и в их отношении уже есть судебные решения о взыскании. На сегодняшний момент более 15 тысяч крымчан ограничены в праве выезда за границу», — отметил специалист.

Он также сообщил, что крымские судебные приставы за минувшие полгода взыскали с должников по выплате алиментов в пользу их детей более 118 млн рублей.

«Должников по алиментам стало меньше — около 10 тысяч человек. Они составляют пятую часть среди всех неплательщиков. На сегодня самая крупная задолженность не превышает 300 тысяч рублей. В среднем же на одного должника, большинство из-которых проживает в Симферополе и Симферопольском районе, по алиментам числится более 100 тысяч рублей долга», — подчеркнул Рудаков.

Напомним, год назад вступили в законную силу изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс РФ об административных правонарушениях по привлечению должников к уголовной и административной ответственности за неуплату алиментов.

Также отметим, по данным пресс-службы Крымфиннадзора, за минувшие полгода на полуострове взыскали с коллекторов, «выбивающих» из крымчан долги перед украинскими банками, более 650 тысяч рублей.