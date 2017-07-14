Детей женщины, пытавшейся бежать в Сирию, могут передать их родне

Саратов, , 13:21 — REGNUM Возвращение в Россию к родственникам детей пытавшейся сбежать в Сирию Светланы Ухановой может быть устроено в ближайшее время, сообщила 14 июля уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, передают «Вести».

Отмечается, что вопрос с детьми Ухановой контролирует не только Саратовский омбудсмен, но и российский уполномоченный по правам ребенка. Сейчас дети находятся в Турции.

Напомним, Уханова со своим гражданским мужем Евгением Кочаари и двумя маленькими детьми пропала. Поиски начал бывший ее муж и отец старшей дочки Валерий Уханов.

Поиски завершились тем, что семья была обнаружена в Турции при попытке выехать в Сирию. Турецкие власти заподозрили российских граждан в том, что они хотят влиться в ряды террористических структур, и задержали. Сейчас они находятся в миграционной тюрьме.

В семье Ухановой двое детей: старшая дочь — ребенок от первого брака с Ухановым, мальчик — сын ее гражданского мужа.

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