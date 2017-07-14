Прокуратура выявила поборы в школах и детских садах Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 13:10 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии были выявлены факты поборов в детских образовательных учреждениях. Руководство большинства школ и детских садов переложило на плечи родителей обязанности по оплате услуг за их охрану.

В ситуацию вмешалась прокуратура города Черкесска. При проверке источников оплаты охранных услуг было установлено, что за эти услуги платят родители учащихся в 16 школах и воспитанников в 19 детских садах, сообщили14 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом родительские деньги взимаются на основании трехсторонних договоров, заключенных между охранными организациями, образовательными учреждениями и родительскими комитетами.

В целях устранения нарушения принципа бесплатности образования было внесено 35 представлений руководителям учреждений образования. Результаты их исполнения будет контролировать прокуратура.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура города Черкесска уже вставала на защиту родителей от поборов образовательных учреждений. В 2016 году было установлено, что в 17 детских садах взимается плата за ремонт и благоустройство, организуются сборы средств и на изготовление учебно-методических пособий, ремонт мебели и на другие цели. Причем обязанность по оказанию родителями материальной помощи была закреплена в положениях о родительских комитетах этих дошкольных образовательных учреждений.

Выявленные нарушения противоречили Конституции РФ, согласно которой в России гарантируется бесплатное дошкольное образование. После принесенного прокуратурой протеста незаконные сборы денег были отменены.