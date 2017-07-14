Прокуратура выявила поборы в школах и детских садах Карачаево-Черкесии

Черкесск, 14 июля 2017, 13:10 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии были выявлены факты поборов в детских образовательных учреждениях. Руководство большинства школ и детских садов переложило на плечи родителей обязанности по оплате услуг за их охрану.В ситуацию вмешалась прокуратура города Черкесска. При проверке источников оплаты охранных услуг было установлено, что за эти услуги платят родители учащихся в 16 школах и воспитанников в 19 детских садах, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе надзорного ведомства.
При этом родительские деньги взимаются на основании трехсторонних договоров, заключенных между охранными организациями, образовательными учреждениями и родительскими комитетами.
В целях устранения нарушения принципа бесплатности образования было внесено 35 представлений руководителям учреждений образования. Результаты их исполнения будет контролировать прокуратура.
Читайте также: Прокуратура отменила поборы в детских садах столицы Карачаево-Черкесии
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура города Черкесска уже вставала на защиту родителей от поборов образовательных учреждений. В 2016 году было установлено, что в 17 детских садах взимается плата за ремонт и благоустройство, организуются сборы средств и на изготовление учебно-методических пособий, ремонт мебели и на другие цели. Причем обязанность по оказанию родителями материальной помощи была закреплена в положениях о родительских комитетах этих дошкольных образовательных учреждений.
Выявленные нарушения противоречили Конституции РФ, согласно которой в России гарантируется бесплатное дошкольное образование. После принесенного прокуратурой протеста незаконные сборы денег были отменены.