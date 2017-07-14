Полицейских Подмосковья обучат работе с системой «Безопасный регион»

Красногорск, , 13:02 — REGNUM Порядка 1000 сотрудников правоохранительных органов Московской области планируется обучить в 2017 году навыкам работы в областной системе видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщили в облправительстве.

Обучающие семинары проведет компания — разработчик программного обеспечения системы. Сотрудники правоохранительных органов ознакомятся с конфигурацией «Безопасного региона», улучшат навыки работы с архивным видеоматериалом, изучат другие важные особенности работы системы.

«Большое внимание будет уделяться совершенствованию программного обеспечения — в ходе тестовых испытаний и обучения система дорабатывается, что позволяет улучшать функциональность программного обеспечения и его удобство для пользователей», — пояснил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Подмосковье в систему «Безопасный регион» установлено и интегрировано 10,5 тыс. камер. До конца 2017 года планируется увеличить количество видеокамер до 15 тысяч. Видеокамерами оснащаются все социально значимые объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

Напомним, внедрение АПК «Безопасный город» в регионе планируется завершить до 2020 года. Предполагается, что к этому времени существующие системы безопасности будут объединены в единую сеть с помощью АПК «Безопасный город».

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