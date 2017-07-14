Крым борется за туристов

Симферополь, , 13:49 — REGNUM Федеральное государственное унитарное предприятие «ПАО Массандра» решило снизить цены на вино в фирменных магазинах предприятия в Крыму на 30−50% для поддержки курортного сезона. Об этом сообщила директор Янина Павленко, передает 14 июля пресс-служба предприятия.

«Сегодня мы в «Массандре» приняли беспрецедентное решение: мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в два-три раза ниже, чем оно стоит на материке. Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50%», — заявила Павленко.

«Я очень надеюсь, что мои коллеги, руководители крупнейших винодельческих хозяйств, поддержат эту акцию с тем, чтобы вино стало более доступным», — добавила она.

Как указали в пресс-службе, акция начнется с 1 августа.

Тем временем глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк также рекомендовал снизить цены и самим крымским курортам, сообщает РИА Крым.

«Мы призываем всех крымских производителей, отельеров, рестораторов рассмотреть возможность снижения цены до конца бархатного сезона», — заявил Черняк.

Парламентарий надеется, что акция позволит привлечь отдыхающих и показать, «насколько крымчане вежливые люди». Он также предложил рассмотреть вопрос снижения цен на авиаперелеты в Крым, которые значительно выше в сравнении с другими туристическими регионами страны.