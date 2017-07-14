Bank of China стал официальным партнером зимних ОИ-2022 в Пекине

Пекин, , 12:50 — REGNUM Крупнейший китайский банк Bank of China стал официальным партнером предстоящих зимних Олимпийских и Параолимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Церемонию подписания документов штаб-квартире Bank of China в Пекине посетил глава Оргкомитета ОИ-2022 Чэнь Цзинин.

Согласно достигнутым договоренностям, Bank of China станет главным банковским партнером предстоящего мероприятия. Bank of China представит свои коммерческие, инвестиционно-банковские услуги и финансовые продукты всем участникам, организаторам и зрителям Олимпийских и Параолимпийских игр в Пекине, пишет «Бэйцзин жибао».

«Bank of China долгие годы предоставляет всесторонние финансовые услуги, которые отличаются своей надежность и современностью. Мы рады принять участие в столь глобальном мероприятии, как Олимпийские игры», — заявил президент банка Тянь Голи.

31 июля 2015 года МОК выбрал столицей Зимних Олимпийских игр 2022 года город Пекин. 24-е по счёту зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после начала маркетинговой программы, посвящённой Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в Пекине 2022 года, представители Международного олимпийского комитета (МОК) выразили свою уверенность в её успехе.

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