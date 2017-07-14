«Дополнительные поборы унизительны для государства» — о курортных сборах

Якутск, , 12:31 — REGNUM В Якутии в штыки восприняли идею о курортных сборах за отдых, неважно, где люди намерены проводить отпуск: в России или за её пределами. Предложение взимать деньги с людей, выезжающих отдыхать, член общественной палаты Якутии и омбудсмен по туризму Андрей Хорошев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал «абсолютно идиотской идеей». Он также высказал мнение, что до турбизнеса эти средства не дойдут потому, что «лягут в чьи-либо карманы».

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«Я как уполномоченный по развитию туризма стою на защите граждан и потому полностью против подобных нововведений. В нашей стране брать деньги с людей — идея обречённая, — считает общественник. — У нас настолько люди государством обираются, что новые поборы рождают только нелюбовь людей к существующей власти. У нас каждый танк, который выпускается страной, стоит несколько млн долларов, а денег на бесплатные путёвки, которые в советское время были подарком государства, найти не можем. Сейчас про них забыли. Обычный человек трудится весь год и надеется в свой отпуск отдохнуть. И если эта надежда связана с дополнительными поборами, то это для государства унизительно».

Между тем, Андрей Хорошев уверен, что сборы и за отдых в России, и за отпуск за границей, обязательно введут, тем более что первое чтение о взимании средств уже прошло. Но результата в виде поддержки турбизнеса от такого закона, по его мнению, ждать не стоит.

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«Какой продуктивный результат этих сборов? Никакого. Это возможность наворовать лишние деньги. Возьмём Сочи. Там что, мало денег, что ли? Нужны дополнительные средства на развитие Сочи как курорта? Там огромные деньги, и ещё большие деньги, которые воруются. А Якутия? Если здесь нет туризма, то и не будет, эти 100 рублей не помогут, потому что лягут в чьи-либо карманы. Ну нельзя с людей брать дополнительные деньги. Итак платит уже за услуги. Ну и пример: вот платят налоги за устройство дорог. Где эти дороги? Они есть? Их нету. Принципиально в нашей стране, которая не открыта в отношении человека, никаких дополнительных сборов вводить нельзя», — уверен Андрей Хорошев.

Он недоумевает, зачем депутаты принимают такие законы и считает, что их выбирали в Госдуму не для того, чтобы они организовывали дополнительные сборы с людей.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо законопроекте о введении курортного сбора в четырёх регионах РФ, который Госдума РФ уже приняла в первом чтении, депутатами будет также рассмотрено предложение брать деньги с туристов, которые предпочтут отдых за границец. Речь идёт о сумме сбора в 100 рублей, которые, как предполагается, будут идти на поддержку турбизнеса РФ.

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