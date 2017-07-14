В Ленобласти голосованием выбрали название новой породы форели

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM При помощи интернет-голосования в Ленинградской области выбрали название для новой породы форели, выведенной в селекционном центре рыбоводства в поселке Ропша Ломоносовского района. Голосование проводилось в группе Ленинградской области в социальной сети «ВКонтакте», в нем принял участие 2691 человек.

Новая порода форели максимально приспособлена к местным климатическим условиям и неприхотлива в выращивании, что позволит увеличить объёмы производства этой рыбы. Она отличается золотистой окраской кожных покровов и повышенным содержанием провитамина А.

«В ходе голосования, большинство участников опроса (25%) поддержали название «Ропшинская золотая», — сообщили в пресс-службе областного правительства. — Достаточно большое количество опрошенных поддержало также иные варианты названий — «Рюрик» (17%) и «Ленинградская золотая» (14%)».

По завершении опроса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо в федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства «Главрыбвода» с просьбой учесть предложения жителей региона при регистрации названия новой породы форели.

Центр рыбоводства должен оформить официальную заявку на допуск нового селекционного достижения к использованию.

Напомним, по итогам 2016 года Ленинградская область заняла третье место в России по объемам выращивания форели. Объем производства рыбы составил 7,5 тысяч тонн. В 2016 году выращено 339 тонн мальков: форель — 243 тонн, карп — 40 тонн, сиг — 41 тонн, лососевые — 15 тонн. На территории области действует 43 рыбоводных хозяйства.

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