В Ингушетии выпускников-медалистов стало больше, но проверять их не будут

Магас, , 12:06 — REGNUM В Ингушетии в 2017 году окончили школу с золотой медалью 173 выпускника. По сравнению с прошлым годом школьников, награжденных за отличную учебу, стало на 58 человек больше. При этом проводить проверку результатов медалистов в Ингушетии не будут. Об этом заявил министр образования региона Юсуп Костоев.

По его словам, число медалистов в общем количестве выпускников составляет в республике 7% и в подавляющем большинстве все они подтвердили свои знания в ходе сдачи ЕГЭ.

«Проводить тотальную проверку обоснованности выдачи медалей Минобр региона не будет, но если мы обнаружим у медалиста аномально низкие баллы на ЕГЭ, конечно, будем проводить проверку», — цитирует министра ТАСС.

Всего, по данным ведомства, в текущем учебном году в Ингушетии окончили школу свыше двух с половиной тысяч выпускников. Лучшим из них вручили медали за отличную учебу на торжественном мероприятии в присутствии главы региона Юнус-Бека Евкурова.

В целом, результаты ЕГЭ в 2017 году в Ингушетии выше, чем в прошлом году, на 3−4 балла. Учащихся, написавших ЕГЭ на 100 баллов, в регионе нет.

Читайте также: Каждый 5-й школьник в Карачаево-Черкесии — медалист: Рособрнадзор не верит

Как сообщало ИА REGNUM, число медалистов в текущем учебном году в ряде регионов РФ значительно превысило общероссийский показатель. Так, в Карачаево-Черкесии выпускники, получившие медаль, составили 20% от общего количества учащихся, окончивших школу. То есть, медалистом стал каждый пятый выпускник.

Похожая ситуация в Кабардино-Балкарии, где 17,3% школьников получили медали. В Ставропольском крае 16% медалистов, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%. Рособрнадзор удивился такому большому числу медалей, отметив, что среднероссийский уровень не превышает 10%.

В Кабардино-Балкарии сразу после заявления Рособрнадзора сообщили о решении провести проверку результатов всех медалистов. Такое же решение приняли и в Минобре Карачаево-Черкесии.

Читайте также: За нарушения на ЕГЭ в Ингушетии уволили директора школы

Минобр Ингушетии рапортует о хороших результатах ЕГЭ