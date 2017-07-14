«Перекладывать на губернаторов каждую острую проблему – нерационально»

Оренбург, , 11:54 — REGNUM Профессор, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что губернаторы, безусловно, имеют влияние на муниципальную власть, вставляющую палки в колёса застройщиков при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатации, но перекладывать каждую проблему на губернаторов — путь не рациональный. Минстрою следовало бы сделать акцент на правовом аспекте защиты интересов дольщиков, отметила эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя предложение Минстроя РФ: учитывать при оценке деятельности губернаторов новый критерий — число проблемных объектов долевого строительства.

Вместе с тем Галина Шешукова заметила, что количество критериев оценки губернаторов в последние годы постоянно сокращалось. Сначала их было около 200, потом их сократили до 14, а потом вообще — до трёх. Сейчас учитывается социально-экономическая ситуация в регионе, оценка населением органов власти, уровень коррупции. Несколько лет назад при оценке деятельности глав субъектов РФ оценивалась ситуация связанная с межнациональными и межконфессиональными отношениями в регионе. От администрации субъекта РФ требовали отчёта о наличии-отсутствии межнациональной и межконфессиональной напряжённости, сколько людей готовы реально вступить в такого рода конфликты.

«Ситуация складывается так: ту проблему, которая становится острой на данный момент, соответствующая лоббирующая организация продвигает на уровень ответственности губернаторов. И если иметь в виду проблему обманутых дольщиков, то она уже по всей стране стала очень острой. И мы знаем немало случаев таких, когда сами дольщики идут на крайние меры для того, чтобы отстоять свои деньги», — сказала Шешукова.

Она обратила особое внимание на то, что есть федеральный закон 214, по которому государство защищает права дольщиков, прежде всего, в конфликтах с застройщиками. Но и, несмотря на все поправки, которые внесены в это закон с 2004 года, самое большее что могут сейчас дольщики получить, это какую-то денежную компенсацию и то при соблюдении множества условий.

«Как только застройщик банкротится, он несёт какую-то ответственность. Но самое главное у людей пропадают деньги. И вот эта ситуация в правовом поле пока не решена. Я-то считаю, что Минстрою надо было бы больший акцент сделать на правовые аспекты защиты интересов дольщиков постольку, поскольку люди иногда вкладывают последние деньги и практически их лишаются (и закон в принципе это позволяет), и суды они проигрывают, и поэтому большинство дольщиков в последние годы выходит на прямые линии с президентом и у как у нас всегда: если у нас тут ничего не решается, то пусть наш президент в ручном режиме порешает.

Кстати, президент в некоторых случаях это делал: решал, обращал внимание, но это, конечно же, не дело! У нас по всей стране такие проблемы возникают, поэтому Минстрой и предложил — а давайте мы на губернаторов свалим эту ответственность, пусть они отвечают».

Вместе с тем Галина Шешукова считает, что у инициативы Минстроя есть и плюсы. Они заключаются в том, что внимание региональной власти и, в частности, тех заместителей губернаторов, которые отвечают за строительство, будет привлечено в большей степени в проблеме дольщиков.

«Есть еще один плюс. Дело в том, что практика по России показывает, что именно администрации городов ставят палки в колеса при выдаче тех или иных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов под разными предлогами. И получается, что всё-таки губернатор имеет влияние на муниципальную власть. И вот они могли бы использовать это влияние, чтобы помочь дольщикам разрешить эти вопросы. Но моё-то мнение, что все должно решаться в правовом поле, в первую очередь И все равно люди пойдут в суды, а застройщики — это частные компании, которые напрямую от губернаторов не зависят. Нет, они, конечно, зависят в том, плане, что проблемы с властью никто не захочет иметь, но объективно-то…» — подчеркнула эксперт.

С точки зрения Шешуковой, Минстрою следует инициировать такие поправки в федеральный закон о дольщиках, которые бы в правовом поле реально защищали бы не только вложенные в долевое строительство деньги, но и квартиры. Если они построены, то дольщики их должны получать.

«Как это сделать, я не знаю, поскольку не юрист. Но, по-моему, это самый рациональный путь, а перекладывать на губернаторов каждую социально острую проблему, мне кажется, это не очень рационально», — резюмировала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минстрой предложил расшить перечень критериев для оценки деятельности губернаторов. В частности ведомство заявило, что необходимо учитывать проблемы в сфере долевого строительства.

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