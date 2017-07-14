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«Перекладывать на губернаторов каждую острую проблему – нерационально»

Общество

Доктор политических наук Галина Шешукова считает, что Минстрой пошёл нерациональным путём, предложив учитывать при оценке деятельности губернаторов число проблемных объектов долевого строительства. Ведомству следовало сделать акцент на правовые аспекты защиты интересов дольщиков

Оренбург, 14 июля 2017, 11:54 — REGNUM  Профессор, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что губернаторы, безусловно, имеют влияние на муниципальную власть, вставляющую палки в колёса застройщиков при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатации, но перекладывать каждую проблему на губернаторов — путь не рациональный. Минстрою следовало бы сделать акцент на правовом аспекте защиты интересов дольщиков, отметила эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя предложение Минстроя РФ: учитывать при оценке деятельности губернаторов новый критерий — число проблемных объектов долевого строительства.

Вместе с тем Галина Шешукова заметила, что количество критериев оценки губернаторов в последние годы постоянно сокращалось. Сначала их было около 200, потом их сократили до 14, а потом вообще — до трёх. Сейчас учитывается социально-экономическая ситуация в регионе, оценка населением органов власти, уровень коррупции. Несколько лет назад при оценке деятельности глав субъектов РФ оценивалась ситуация связанная с межнациональными и межконфессиональными отношениями в регионе. От администрации субъекта РФ требовали отчёта о наличии-отсутствии межнациональной и межконфессиональной напряжённости, сколько людей готовы реально вступить в такого рода конфликты.

«Ситуация складывается так: ту проблему, которая становится острой на данный момент, соответствующая лоббирующая организация продвигает на уровень ответственности губернаторов. И если иметь в виду проблему обманутых дольщиков, то она уже по всей стране стала очень острой. И мы знаем немало случаев таких, когда сами дольщики идут на крайние меры для того, чтобы отстоять свои деньги», — сказала Шешукова.

Она обратила особое внимание на то, что есть федеральный закон 214, по которому государство защищает права дольщиков, прежде всего, в конфликтах с застройщиками. Но и, несмотря на все поправки, которые внесены в это закон с 2004 года, самое большее что могут сейчас дольщики получить, это какую-то денежную компенсацию и то при соблюдении множества условий.

«Как только застройщик банкротится, он несёт какую-то ответственность. Но самое главное у людей пропадают деньги. И вот эта ситуация в правовом поле пока не решена. Я-то считаю, что Минстрою надо было бы больший акцент сделать на правовые аспекты защиты интересов дольщиков постольку, поскольку люди иногда вкладывают последние деньги и практически их лишаются (и закон в принципе это позволяет), и суды они проигрывают, и поэтому большинство дольщиков в последние годы выходит на прямые линии с президентом и у как у нас всегда: если у нас тут ничего не решается, то пусть наш президент в ручном режиме порешает.

Кстати, президент в некоторых случаях это делал: решал, обращал внимание, но это, конечно же, не дело! У нас по всей стране такие проблемы возникают, поэтому Минстрой и предложил — а давайте мы на губернаторов свалим эту ответственность, пусть они отвечают».

Вместе с тем Галина Шешукова считает, что у инициативы Минстроя есть и плюсы. Они заключаются в том, что внимание региональной власти и, в частности, тех заместителей губернаторов, которые отвечают за строительство, будет привлечено в большей степени в проблеме дольщиков.

«Есть еще один плюс. Дело в том, что практика по России показывает, что именно администрации городов ставят палки в колеса при выдаче тех или иных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов под разными предлогами. И получается, что всё-таки губернатор имеет влияние на муниципальную власть. И вот они могли бы использовать это влияние, чтобы помочь дольщикам разрешить эти вопросы. Но моё-то мнение, что все должно решаться в правовом поле, в первую очередь И все равно люди пойдут в суды, а застройщики — это частные компании, которые напрямую от губернаторов не зависят. Нет, они, конечно, зависят в том, плане, что проблемы с властью никто не захочет иметь, но объективно-то…» — подчеркнула эксперт.

С точки зрения Шешуковой, Минстрою следует инициировать такие поправки в федеральный закон о дольщиках, которые бы в правовом поле реально защищали бы не только вложенные в долевое строительство деньги, но и квартиры. Если они построены, то дольщики их должны получать.

«Как это сделать, я не знаю, поскольку не юрист. Но, по-моему, это самый рациональный путь, а перекладывать на губернаторов каждую социально острую проблему, мне кажется, это не очень рационально», — резюмировала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минстрой предложил расшить перечень критериев для оценки деятельности губернаторов. В частности ведомство заявило, что необходимо учитывать проблемы в сфере долевого строительства.

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