«Не покидать помещение без острой необходимости»: Якутск окутало дымом

Якутск, , 11:43 — REGNUM В Якутии тушат 22 лесных пожара и мониторят ещё 79 возгораний. Огнём охвачено 415,6 тыс. га на территории республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе регионального департамента охраны лесов.

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Жители Якутска страдают от дыма из соседних со столицей республики районов. Люди жалуются на пелену и запах, ситуацию усугубляет жара. В МЧС якутянам, в населённых пунктах которых возникло задымление, рекомендуют минимизировать пребывание на улице и не покидать помещения без острой необходимости. Окна рекомендуется держать плотно закрытыми, не включать кондиционеры, а покидать дома — только в масках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксировано больше всего лесных пожаров в ДФО, и большинство возгораний не тушат из-за их труднодоступности и отсутствия угрозы населённым пунктам. В связи с трудной ситуацией и неблагоприятной с точки зрения пожароопасности погодой республика просит у федцентра дополнительное финансирование. С 4 июля в регионе действует режим ЧС.

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