Именную стипендию губернатора Подмосковья получат 150 детей-инвалидов

Красногорск, , 11:37 — REGNUM C 1 января 2018 года в Московской области будет выплачиваться ежемесячная стипендия 150 одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщили в областном Минкульте.

Из областного бюджета на эти цели будет выделено 9 миллионов рублей.

В 2017 году обладателями этой высокой награды стали 100 ребят — победителей региональных и Всероссийских фестивалей и конкурсов из 25 муниципальных образований.

Всего в детских школах искусств, музыкальных колледжах и художественных школах Московской области сегодня занимаются более 500 детей-инвалидов.

Обучение их осуществляется по 16 специальностям как по общим, так и адаптированным, индивидуальным программам, уточняется в материале.

«Создание доступной среды в учреждениях сферы культуры Московской области позволило увеличить количество детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, по сравнению с 2008 годом в три раза», — отметила министр культуры региона Оксаны Косаревой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье условия для инклюзивного образования созданы в 315 школах области. Они полностью оборудованы специализированными устройствами для беспрепятственного перемещения детей-инвалидов.

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