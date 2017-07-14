Калужская прокуратура увеличила список ненадежных застройщиков

Калуга, , 11:36 — REGNUM В 2017 году список нарушений прав участников долевого строительства Калужской области пополнился 40 новыми случаями. Как сообщила 13 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Юлия Иконникова, самые распространённые нарушения — это включение в договоры условий, ущемляющих права дольщиков, нарушение сроков ввода домов в эксплуатацию. Также часто не соблюдается норма закона, согласно которой страхование гражданской ответственности застройщика является обязательной.

Так, прокуратура Боровского района призвала к ответственности местную строительную организацию за нарушение сроков передачи объектов дольщикам. При этом застройщик не сообщил им о невозможности завершения строительства в установленные договорами сроки и не предложил заключить дополнительные соглашения о переносе сроков.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Жуковского района — застройщик ООО «Мега-Х Сервис» не обеспечил передачу жилых помещений ни по одному заключённому договору.

Прокуратура Калуги приняла меры в отношении четырех застройщиков, не подавших заявления о продлении разрешения на строительство в установленные законом сроки.

В Обнинске договоры долевого участия, заключенные с ООО «Спарта», содержали пункты, ущемляющие права дольщиков в части сокращения гарантийного срока сдачи объекта, способов устранения выявленных при приёме квартир недостатков, оснований для расторжения договора. Застройщика привлекли к дисциплинарной ответственности.

Всего с начала 2017 года органами прокуратуры калужского региона внесено 13 представлений, шесть человек привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 8 дел об административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заниматься проблемами обманутых дольщиков будут параллельно с разработкой законопроекта о создании фонда по защите вложений в строительство. Об этом на парламентских слушаниях о долевом строительстве заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Фонд возьмёт на себя все риски и такого, что в отношении вас произошло, не должно повториться. Но мы специально пригласили (представителей) регионов, и МинЖКХ берёт на контроль (ситуацию) для того, чтобы как можно быстрее решить вашу проблему», — заявил Володин дольщикам.