До конца лета зарубежные курорты посетят 30 млн туристов из КНР

Пекин, , 11:29 — REGNUM Администрация самого популярного в КНР сервиса по бронированию билетов и гостиниц C-trip опубликовала данные собственного исследования, согласно которым до конца лета зарубежные курорты посетят более 30 млн туристов из КНР. В 2017 году более 60% китайских граждан, получивших отпуск в летние месяцы, покинут страну и отправятся заграницу.

Наиболее популярными местами для отдыха остаются Япония и страны Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнам, Камбоджа и Таиланд. Россия и Объединенные Арабские Эмираты также вошли в десятку самым популярных стран среди китайских туристов, пишет «Чжунго синьвэнь».

В исследовании туристического агентства отмечается, что все большей популярностью начинают пользоваться страны — участницы проекта «Один пояс, один путь». Ожидается, что до конца года эти страны посетят более 25 млн граждан КНР.

Многие государства стремятся привлечь туристов из Китая, упрощая систему получения виз для граждан КНР. Так, Сербия и Белоруссия отменили визы для туристов из КНР, в то время как Канада открывает семь новых центров выдачи виз в Китае, в том числе в Нанкине, Чэнду, Ханчжоу и Цзинани.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно информации, предоставленной Китайской национальной туристической администрацией, в период национальных каникул, посвященных празднованию Чуньцзе, более известному как Китайский новый год, не менее 6 млн туристов из Китая совершат зарубежные поездки. Данный показатель станет рекордным за все время, в прошлом году в новогодние праздники страну покинули 5,18 млн граждан.

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