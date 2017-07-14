Памятник герою фильма «В бой идут одни старики» поставят в Ярославле

Ярославль, , 11:23 — REGNUM На аэродроме «Левцово» под Ярославлем установят памятник авиатехнику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила скульптор Елена Пасхина.

Делать двухметровый монумент будут с образа авиамеханика Макарыча из фильма «В бой идут одни старики». Эту роль исполнил уроженец города Данилов Ярославской области Алексей Макарович Смирнов.

Автор идеи — руководитель авиационно-технического комплекса «Левцово» Михаил Скворцов — считает, что памятников летчикам много, а их товарищам-авиатехникам почти нет.

«Я пересмотрела фильм еще раз, и памятник будет в виде одной из сцен фильма. Хочу изобразить техника веселым, улыбающимся и совершенно не пафосным. Памятник должен быть близким, свойским. Позади него будет стоять ведро, а рука будет протянута для приветствия. Сейчас уже делаю маленькие макеты памятника», — сказала корреспонденту ИА REGNUM скульптор Елена Пасхина.

Памятник будет без постамента, сделан из бронзы. Высота фигуры — два метра. Открытие памятника запланировано на 9 мая 2018 года, а его закладка состоится 28 июля во время открытия фестиваля техники путешественников ТехноTravel.