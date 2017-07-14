Проезд по ЗСД в Петербурге обойдется в 500 рублей, но можно сэкономить

Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Сквозной проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге с 22 июля обойдется владельцам легковых автомобилей и мотоциклов в 500 рублей, вместо 300 рублей, которые надо заплатить за проезд всех пяти тарифных зон ЗСД в настоящее время. Об этом 14 июля сообщил оператор платной трассы — ООО «МСС». Таким образом, проезд одной тарифной зоны с 22 июля будет стоить 100 рублей.

Однако подорожание коснется только тех, кто платит за проезд по ЗСД наличными деньгами или банковской картой. Для владельцев электронных транспондеров стоимость проезда не меняется. На базовом тарифе с транспондером она составит 255 рублей за всю трассу, а на транспондере с абонентской платой — 229,5 рублей.

Стоимость проезда грузовых автомобилей по ЗСД не меняется.

В управляющей компании не скрывают, что стремятся мотивировать водителей отказаться от оплаты наличными и картами и приобрести транспондер.

«Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы, что ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в «быстрые полосы», вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей, является причиной отказа от пользования магистралью», — говорится в сообщении ООО «МСС».

Как утверждают в компании, транспондерные полосы пропускают до 8 раз больше транспорта в единицу времени по сравнению с полосами, где принимается и наличная оплата.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.