Спустя год после теракта Ницца почтит память жертв

Ницца, Франция, , 10:53 — REGNUM Ровно год назад, 14 июля 2016 года, в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, в Ницце произошел кровавый теракт. Сегодня, 14 июля 2017 года, в курортном городе Франции запланировано проведение памятных мероприятий, пишет Berliner Morgenpost.

Чтобы принять в них участие, в Ниццу приедет президент Франции Эммануэль Макрон, он проведет встречу с мэром города Кристианом Эстрози. После военного парада, жители города почтут память о погибших в теракте минутой молчания.

После этого Макрон намерен встретиться с пострадавшими и родственниками погибших за закрытыми дверями без представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM , 14 июля в Ницце, где проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии, произошёл террористический акт, в результате которого погибли 84 человека.

В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. Виновным оказался 31-летний местный житель с двойным гражданством — гражданин Франции и Туниса.

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