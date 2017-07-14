В России временно запретят ввод озоноразрушающих веществ

Москва, , 10:44 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии России намерено в 2017 году ввести временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ. Соответствующий проект постановления глава Минприроды Сергей Донской направил в правительство РФ, сообщили в Минприроды РФ.

Согласно проекту, квота на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ (ОРВ) устанавливается с 10 августа по 31 декабря 2017 года.

Перечень веществ, которые разрешены к ввозу, был определен на основании поступившей в Минприроды России информации от потребителей этих веществ, а также с учетом наличия собственного российского производства. Он полностью учитывает потребности российской промышленности.

Проект подготовлен в целях обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г. и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 г., и поправок к нему.

Справка ИА REGNUM :

К ОРВ относятся органические химические соединения, содержащие хлор и/или бром: хлорфторуглероды — ХФУ, гидрохлорфторуглероды — ГХФУ, бромфторуглероды — галлоны, четыреххлористый углерод — ЧХУ, метилхлороформ, бромистый метил и другие. Степень опасности, которую вещество представляет для озонового слоя, определяется его озоноразрушающим потенциалом (ОРП). Чем больше вреда может нанести вещество, тем выше его ОРП.

С начала XX века производство ОРВ, использовавшихся в качестве аэрозольных пропеллентов, хладагентов, вспенивателей, растворителей, огнегасителей и стерилантов, постоянно росло.

В марте 1985 года была принята Венская конвенция об охране озонового слоя. На сегодняшний день Венскую конвенцию, которая вступила в силу 22 сентября 1988 года, подписали 196 стран, Монреальский протокол (01.01.1989) — 196 стран.