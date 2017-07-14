Более 3 тыс. граждан Турции попросили убежища в Германии в 2017 году

Берлин, , 10:32 — REGNUM Три тыс. граждан Турции подали ходатайство о предоставлении убежища в Германии в первом полугодии 2017 года, сообщает 14 июля Berliner Morgenpost со ссылкой на официальные данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев в Германии.

После неудачной попытки военного переворота в Турции, который произошел в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, число пребывающих турок в ФРГ заметно увеличилось. Отмечается, что в течение года около 400 турецких чиновников попросили у Берлина политическое убежище, среди них 209 дипломатов.

В 2016 году прошение о предоставлении убежища подали 5742 граждан Турции, среди которых 4400 курдов.

Напомним, на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка». На сегодняшний день в Турции задержано более 150 тыс. человек; 130 тысяч государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия.

Лучшие представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и обвинены в пособничестве перевороту. 182 журналиста, находящиеся сейчас в турецких тюрьмах, ждут объявления причин своего ареста.