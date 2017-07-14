В Москве появятся инновационные спортплощадки

Москва, , 10:28 — REGNUM Инновационные спортплощадки, где можно будет заниматься по видеоурокам, появятся в Москве. Об этом сообщает в пятницу, 14 июля, официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Над снарядами разместят QR-коды, — говорится в сообщении. — Считав их с помощью смартфона, пользователи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения».

Отмечается, что первые две такие площадки появятся в российской столице к сентябрю текущего года. Одна из них будет расположена в парке «Сад будущего», вторая — во дворе жилого дома 32 на Земляном Валу.

«На инновационных спортплощадках горожане смогут заниматься не только воркаутом, но и кроссфитом, антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом, — говорится в сообщении. — Помимо привычных перекладин и рукоходов, там также появятся боксерская груша и канат для занятий кроссфитом».

Для безопасности спортивные снаряды, изготовленные из оцинкованной стали высокого качества, установят на специальном мягком порошковом покрытии. Планируется, что в дальнейшем такие площадки появятся и в других зонах отдыха Москвы.