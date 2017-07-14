Задержана владелица ангара в Петербурге, где при пожаре погибли 7 человек

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM В Северной столице задержана директор общества с ограниченной ответственностью, в аренде которого в Колпинском районе Санкт-Петербурга находился ангар для производства железобетонных конструкций. При пожаре в этом ангаре в ночь на 13 июля погибли семь человек, граждане Узбекистана.

Возгорание металлического ангара произошло на территории промышленной зоны в городе Колпино. В результате пожара обрушилась кровля. После тушения огня при разборе завалов обнаружены тела семерых мужчин. По данным СМИ, они занимались производством бордюрного камня.

Органами СКР России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«К совершению данного преступления причастна женщина 1986 года рождения <…> В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Министерство иностранных дел Узбекистана выясняет обстоятельства гибели семи граждан этой страны при пожаре в Санкт-Петербурге. Как говорится в сообщении МИД Узбекистана 13 июля, для участия в выяснении всех обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших из Москвы в Санкт-Петербург вылетели сотрудники посольства Узбекистана в России.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Узбекистана выясняет обстоятельства гибели сограждан в Санкт-Петербурге