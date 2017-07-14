Фонд поколений поделится с молодыми жителями Югры

Ханты-Мансийск, , 10:05 — REGNUM Более полумиллиона молодых жителей Югры получат по пять тысяч рублей в честь 25-летия Конституции РФ, провогласившей ХМАО самостоятельным регионом. Единовременная выплата будет производиться в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Единовременная выплата положена всем югорчанам, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории ХМАО и проживающим в регионе, точнее 515 тысяч 309 молодых людей.

«Выплаты будут предоставлены всем детям, целому поколению югорчан, родившихся в новейшей истории России на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры как самостоятельного региона страны», — поясняют в департаменте общественных и внешних связей.

В правительстве региона отмечают, что в список получателей единовременной выплаты попали дети, родившиеся на территории Югры в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года, которым ранее предполагались отмененные именные целевые выплаты.

Единовременную выплату в честь 25-летия новой Югры планируется предоставить в период с 1 января до 1 марта 2018 года. В беззаявительном порядке ее получат состоящие на учете в органах соцзащиты. Остальным придется обратиться с заявлениями на пять юбилейных тысяч. Заявление можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг с указанием сведений о факте рождения и места жительства гражданина на территории ХМАО.

Выплаты будут производиться из бюджета ХМАО, в том числе из средств, полученных от реализации активов «Фонда поколений Югры». Объем необходимых средств составит 2 млрд 615 млн рублей.

Напомним, в активы Фонда поколений Югры, который готовится к ликвидации, входят управляющая компания «Югра Северо-Запад», специализирующая на оперативном управлении объектами элитной жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, ТДЦ «Гостиный Двор» — один из крупнейших торговых центров Ханты-Мансийска, лесопромышленный комплекс ООО «Завод МДФ», Домостроительный завод в Ханты-Мансийске, гостиничный комплекс «На семи холмах» и другие предприятия.

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков ранее заявлял, что средства, полученные при ликвидации Фонда поколений Югры, депутатский корпус рекомендует региональному правительству направить на обучение и лечение детей, а также на приобретение жилья. Ранее предполагалось, что высвобожденные средства пойдут на строительство школ.

Отметим, что ликвидация Фонда поколений и отмена постановления об именных выплатах югорчанам, родившимся в регионе с 2000 года, вызвали в ХМАО широкий негативный общественный резонанс.

Также по теме: «Это позор на всю страну!» — в Югре против отмены именных выплат

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре отменены подъёмные для поколения нулевых