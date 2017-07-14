Молодые жители Югры единовременно получат по 5 тыс. рублей

Ханты-Мансийск, , 09:51 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала законопроект, предполагающий единовременную выплату жителям, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и живущим в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

По оценкам администрации, единовременную выплату получат 515 тыс. 309 семей и молодых жителей округа. Размер выплаты составит пять тысяч рублей на одного жителя.

В администрации сообщили, что выплата, запланированная на 2018 год, будет приурочена к началу объявленного президентом России Десятилетия детства, 25-летию Конституции страны, а также к 825-летию первого упоминания о Югре.

«В категорию получателей поддержки попадут и дети, родившиеся на территории Югры в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года, которым ранее предполагалось осуществить целевые именные выплаты», — добавили в пресс-службе.

На эти цели администрация планирует выделить 2 млрд 615 млн рублей.

«По своему охвату, с учетом количества и состава семей-получателей, это самая масштабная единовременная выплата такого рода в истории Югры», — подчеркнули в администрации.