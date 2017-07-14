Пятница, 14 Июля 2017 года
11:18:50 МСК

Певица Бейонсе обнародовала фотографию близнецов

Общество

«Сэр Картер и Руми. Им один месяц»

Вашингтон, 14 июля 2017, 09:48 — REGNUM  Американская певица Бейонсе на своей странице в соцсети Instagram впервые опубликовала фотографию с близнецами, которых она родила 14 июня 2017 г.

«Сэр Картер и Руми. Им один месяц», — подписала певица снимок, на котором она запечатлена с двумя младенцами.

Напомним, 12 июня Бейонсе родила в медицинском центре в Лос-Анджелесе двух детей — мальчика и девочку. Певица и ее супруг Джей Зи стали родителями во второй раз, они уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви.

Читайте также: Певица Адель «уступила» премию Grammy Бейонсе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес